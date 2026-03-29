Urlauber kommen am liebsten mit dem Auto

Hohe Klimabelastung durch die Anreise

Wegen des Klimawandels sind Flugreisen und Skiurlaub ins Gerede gekommen. Schließlich stehen sie für einen hohen Ausstoß an klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid. Es aber nicht in erster Linie die Schneekanonen oder die Lifte, die hinter der Zahl stehen. Laut einer Studie des Umweltbundesamts von 2018 sorgen An- und Abreise für rund die Hälfte der Emissionen bei einem Skiurlaub in Österreich. Doch die Anreise mit der Bahn ist beispielsweise im Gasteinertal im Kommen und steigt dort seit Jahren. Bei 21 Prozent lag der Anteil zuletzt und liegt laut Tourismusverband damit deutlich höher als in vergleichbaren Regionen.