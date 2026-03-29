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Tourismus in Salzburg

Urlauber kommen am liebsten mit dem Auto

Salzburg
29.03.2026 11:00
Kein seltenes Bild in der Urlaubszeit: Stau auf der Autobahn.
Kein seltenes Bild in der Urlaubszeit: Stau auf der Autobahn.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Heidi Geyer
Von Heidi Geyer

Die Staus kommen nicht von ungefähr: Die meisten Touristen reisen mit dem eigenen Pkw nach Salzburg. Trotz Guest Mobility Ticket ist die Anreise per Zug noch eher die Ausnahme. Wer trotzdem am liebsten mit den Öffis anreist. 

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Die schönste Zeit des Jahres beginnt für viele Urlauber, die ins Salzburger Land kommen, im Auto. Laut einer Erhebung des Tourismus Monitor Austria reisten 76 Prozent der Urlauber 2025 mit dem Auto an. Mit großem Abstand, erst an zweiter Stelle, kommt die Bahn mit einem Anteil von 14 Prozent. Es folgen Anreisen mit Flugzeug (6 Prozent) und Bus (2 Prozent).

2025 wurden Urlauber zu ihrer Anreise befragt.
2025 wurden Urlauber zu ihrer Anreise befragt.(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Hohe Klimabelastung durch die Anreise
Wegen des Klimawandels sind Flugreisen und Skiurlaub ins Gerede gekommen. Schließlich stehen sie für einen hohen Ausstoß an klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid. Es aber nicht in erster Linie die Schneekanonen oder die Lifte, die hinter der Zahl stehen. Laut einer Studie des Umweltbundesamts von 2018 sorgen An- und Abreise für rund die Hälfte der Emissionen bei einem Skiurlaub in Österreich. Doch die Anreise mit der Bahn ist beispielsweise im Gasteinertal im Kommen und steigt dort seit Jahren. Bei 21 Prozent lag der Anteil zuletzt und liegt laut Tourismusverband damit deutlich höher als in vergleichbaren Regionen.

Ins Gasteinertal kommen besonders Alleinreisende gerne mit der Bahn. Bei Familien sieht es ...
Ins Gasteinertal kommen besonders Alleinreisende gerne mit der Bahn. Bei Familien sieht es jedoch völlig anders aus.(Bild: Christoph Oberschneider)

Viele junge Wiener fahren nicht mehr Auto
Unterschiede zwischen Sommer und Winter gebe es nicht. Allerdings ist auffällig, dass fast jeder zweite Alleinreisende mit dem Zug kommt. Im Vergleich dazu reisen nur 16 Prozent der Paare und 6 Prozent der Familien mit der Bahn an. Eine Erklärung: Familien müssen oft sehr viel Gepäck mitschleppen, das ist in der Regel bequemer im Auto unterzubringen. Hinzu kommt, dass die Anreise mit dem Auto oft günstiger ist als mit dem Zug.

Noch immer kommen wenige Familien mit dem Zug.
Noch immer kommen wenige Familien mit dem Zug.(Bild: Markus Tschepp)

Einerseits wollen man für die Gäste attraktiv sein, die mit der Bahn anreisen wollen, sagt Harald Kohler vom Gasteinertal Tourismus. Andererseits sei es ein Zukunftsthema: „Allein wenn man sich ansieht, wie viele in Wien noch den Führerschein machen!“ Das seien nämlich nur wenige. Das Salzburger Guest Mobility Ticket werde im Gasteinertal sehr positiv angenommen. Mit diesem haben Übernachtungsgäste in ganz Salzburg die Möglichkeit, kostenlos den öffentlichen Verkehr zu nutzen.

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Das Gasteinertal hat den Vorteil einer direkten Anbindung ans Bahnnetz. Da ist es schon etwas umständlicher, beispielsweise nach Obertauern zu kommen. Die Anreise mit dem Guest Mobility Ticket bewerbe man grundsätzlich auch. Wegen der Lage am Pass werde aber kein gezielter Fokus darauf gesetzt, heißt es vom dortigen Tourismusverband.

Elisabeth Will bietet ihren Gästen im Hotel Alpina in Obertauern sogar einen kostenlosen Transfer vom Bahnhof in Radstadt bis zur Unterkunft an. „Besonders Stammgäste nutzen das Angebot“, sagt Will. In Summe nähmen aber nur fünf bis zehn Prozent der Gäste das Angebot wahr. Und das auch fast nie im Winter, eher im Sommer. „Dann fährt auch der Bus seltener“, sagt die Hotel-Chefin. Der Großteil der Gäste komme eben doch mit dem Auto in den Urlaub. 

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