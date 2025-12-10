Lokalbahn fährt künftig acht Minuten später

Wie alle Jahre werden Mitte Dezember die Öffi-Fahrpläne umgestellt – so auch in Salzburg. Die Salzburg AG kündigt dabei eine Neustrukturierung des Bahnverkehrs an: So fährt die Lokalbahn ab dem 14. Dezember bei allen Verbindungen acht Minuten später ab. Und bei den Stadt-Bussen wird der Takt dichter.
Besonders die Flachgauer Bahnfahrer müssen sich auf neue Abfahrts- und Ankunftszeiten einstellen: Züge fahren acht Minuten später ab und kommen auch dementsprechend acht Minuten später an. Grund: Damit soll der Anschluss an den Regional- und Fernverkehr am Hauptbahnhof verbessert werden. Im Gegenzug werden auch die Stadtbus- und Regionalbus-Linien dementsprechend angepasst.
Leiche Anpassungen beim Obus
Die Änderungen im Fahrplan werden sich auch auf die Stadt-Öffis auswirken, heißt es weiter von der Salzburg AG: Beim Obus werden die Takte dichter gestaltet, Anpassungen wird es auch bei der Anbindung zum Airport geben. Im Detail erhalten die Linien 3, 4 und 14 geringfügige Fahrplananpassungen. Und die Linien 5 und 9 fahren künftig auch an schulfreien Tagen.
Künftig wird auf der Linie 24 die Haltestelle Siebenbürgerstraße angefahren, die Linie 28 fährt zusätzlich auch Kleßheim-Mielestraße an. Und die für Ausflügler beliebte Gaisberg-Linie 151 wird künftig wochentags im Stundentakt unterwegs sein, und am Wochenende im Halb-Stunden-Takt.
