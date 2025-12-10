Lokalbahn fährt künftig acht Minuten später

Leiche Anpassungen beim Obus

Die Änderungen im Fahrplan werden sich auch auf die Stadt-Öffis auswirken, heißt es weiter von der Salzburg AG: Beim Obus werden die Takte dichter gestaltet, Anpassungen wird es auch bei der Anbindung zum Airport geben. Im Detail erhalten die Linien 3, 4 und 14 geringfügige Fahrplananpassungen. Und die Linien 5 und 9 fahren künftig auch an schulfreien Tagen.