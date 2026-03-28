Feuer in betreutem Wohnen: Senior (73) verletzt

Im dritten Stock eines Seniorenwohnhauses in der Linzer Karl-Steiger-Straße brach Samstagvormittag ein Feuer aus. Ein Bewohner (73) konnte sich nicht selbst retten und wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Die Brandursache ist unbekannt.
Brandalarm Samstagvormittag im Linzer Stadtteil Kleinmünchen-Auwiesen: In einer betreuten Wohneinrichtung für Senioren in der Karl-Steiger-Straße war gegen 9.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang schon dichter Rauch aus den Fenstern.
Starke Rauchentwicklung
Ein Atemschutztrupp der Berufsfeuerwehr drang ins Innere des Gebäudes vor und lokalisierte den Brand im dritten Stock, wo eine Matratze in Flammen stand. Rauch breitete sich im gesamten Gebäude aus, das zur Sicherheit vollständig evakuiert wurde. Der Bewohner (73) der Brandwohnung konnte sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde von der Berufsfeuerwehr ins Freie gerettet. Er und eine weitere Person kamen nach der Erstversorgung vor Ort mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.
Evakuierte von Rettung versorgt
Eine Ausbreitung des Feuers auf umliegende Wohnungen konnte von den 40 Florianis verhindert werden. Etwa ein Dutzend weitere Bewohner wurden während der Löscharbeiten vom Roten Kreuz betreut und konnten nach „Brand aus“ wieder zurück in ihre Wohnungen. Warum die Matratze Feuer gefangen hatte, ist unklar – ein Sachverständiger soll dies klären.
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