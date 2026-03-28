Feuer in betreutem Wohnen: Senior (73) verletzt

Starke Rauchentwicklung

Ein Atemschutztrupp der Berufsfeuerwehr drang ins Innere des Gebäudes vor und lokalisierte den Brand im dritten Stock, wo eine Matratze in Flammen stand. Rauch breitete sich im gesamten Gebäude aus, das zur Sicherheit vollständig evakuiert wurde. Der Bewohner (73) der Brandwohnung konnte sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde von der Berufsfeuerwehr ins Freie gerettet. Er und eine weitere Person kamen nach der Erstversorgung vor Ort mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.