Massen an Neuschnee: Jetzt lauert der „Weiße Tod“!

Gefährliche Situation abseits der Pisten

In Tirol herrscht am Samstag verbreitet Lawinenwarnstufe 3 – also erhebliche Gefahr. „Statistisch gesehen ist das jene Lawinenwarnstufe, bei der am meisten Unfälle passieren – von vielen wird sie unterschätzt. Lawinen können sehr leicht von einzelnen Personen ausgelöst werden. Vor allem in Regionen, in denen viel Neuschnee gefallen ist, sind die Gefahrenstellen häufiger und Lawinen potenziell größer“, so der Tiroler Lawinenwarndienst.