Rangnick: „Hätten noch mehr Tore machen können!“

Nicolas Seiwald (ÖFB-Torschütze): „Es war ein gutes Spiel von uns. Dass ich auch ein Tor schießen und helfen darf, war natürlich super. Ich habe schon versucht, überlegt den Ball zu treffen, habe ihn gut getroffen, wollte ihn so hinsetzen ins lange Eck. Ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist. Die Neuen haben sich super eingefügt, man hat gleich gesehen, was für eine Qualität die beiden haben, das hilft uns extrem, dass wir die für uns gewinnen konnten. Wir dürfen es trotzdem nicht zu hoch werten, es war nur ein Testspiel. Wir wollen am Dienstag wieder an das Maximum gehen und zeigen, was wir können.“