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Stimmen zum 5:1-Sieg

Rangnick: „Hätten noch mehr Tore machen können!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
27.03.2026 20:57
Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: Imre Antal)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Nationalteam ist mit einer 5:1-Gala im Test gegen Ghana ins WM-Jahr 2026 gestartet. Hier die Stimmen zum Spiel:

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Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Ein rundum gelungenes Spiel. Viel Spielfreude, vor allem in der zweiten Hälfte, als die Räume größer wurden. In der ersten Hälfte war es etwas zäh, weil es Ghana sehr eng gemacht hat. Nach dem 2:0 waren die Räume größer, wir hätten auch noch ein, zwei Tore mehr machen können. Wie gut Ghana ist, werden wir dann auch am Dienstag sehen, wenn sie gegen Deutschland spielen. Aber du musst erst einmal so spielen, wie wir heute in der zweiten Hälfte aufgetreten sind.“

(Bild: GEPA)

Marcel Sabitzer (ÖFB-Torschütze): „Klar war es nicht die große Spannung in der ersten Halbzeit, aber wir haben es solide gemacht. Wir hatten ganz gute Tormöglichkeiten, haben gut von hinten nach vorne gespielt, das Spiel kontrolliert, und sie waren ein bisschen passiv. Hintenraus haben wir noch mehr Tore gemacht, wenn du 5:1 gewinnst, und Ghana ist nicht irgendeine Truppe, da sind wir zufrieden und auch stolz. Es ist sehr wichtig, so zu starten, es waren 40.000 hier, da stehen wir in der Pflicht, guten Fußball zu bieten.“

(Bild: GEPA)

Nicolas Seiwald (ÖFB-Torschütze): „Es war ein gutes Spiel von uns. Dass ich auch ein Tor schießen und helfen darf, war natürlich super. Ich habe schon versucht, überlegt den Ball zu treffen, habe ihn gut getroffen, wollte ihn so hinsetzen ins lange Eck. Ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist. Die Neuen haben sich super eingefügt, man hat gleich gesehen, was für eine Qualität die beiden haben, das hilft uns extrem, dass wir die für uns gewinnen konnten. Wir dürfen es trotzdem nicht zu hoch werten, es war nur ein Testspiel. Wir wollen am Dienstag wieder an das Maximum gehen und zeigen, was wir können.“

Michael Gregoritsch (Österreich-Torschütze): „Natürlich tut das gut, jeder Sieg ist für unser Selbstvertrauen entscheidend. In der ersten Hälfte haben wir es gut angenommen, sind nicht ungeduldig geworden, auch, wenn im einen oder anderen Moment die richtige Lösung gefehlt hat. In der zweiten Hälfte haben wir aber echt viel Spielfreude gehabt. Wenn man dann Tore macht und in einen Flow reinkommt, dann macht das immer Spaß.“

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Paul Wanner (ÖFB-Debütant): „Man hat gesehen, dass wir Spaß hatten, wir wollten zocken, es ist schön, dass es beim Debüt so gut geklappt hat. Ich kannte schon viele im Vorhinein, wir sind eine super Mannschaft, es kann jeder mit jedem, es klappt super auf und neben dem Platz. Auch für Carney war es leicht, in die Mannschaft zu kommen, das hat man gesehen. Ich bin froh, das österreichische Trikot tragen zu dürfen. Ich habe auf mein Herz gehört, bin sehr glücklich, jetzt hier spielen zu können. Wir verstehen uns sehr gut, er ist ein guter Junge, ich freue mich, dass er sein Debüttor gemacht hat.“

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