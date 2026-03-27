Neo-Österreicher begeistern Fans schon beim Debüt

Und auch Kapitän Marcel Sabitzer lobte: „Wir wussten, dass wir Qualität dazukriegen, das haben sie bewiesen. Wir haben einen Kern von sehr guten Spielern, sie haben sich super eingefügt. Ich bin auch sehr gut mit den beiden Jungs, bin froh, dass sie hier sind, wie sie heute gespielt haben. Ich kenne die Laufwege von Carney, weiß, was er will und braucht. Man hat gesehen, dass er Spielfreude und Tiefgang hat, das war top.“