Neo-Österreicher begeistern Fans schon beim Debüt

Das waren wirklich gelungene Debüts der Neo-Österreicher! Carney Chukwuemeka und Paul Wanner benötigten am Freitag im WM-Test gegen Ghana auch als Joker keine Eingewöhnungszeit – waren mit einem Treffer und zwei eingeleiteten Toren bei ihren Debüts für den ÖFB maßgeblich am 5:1-Sieg beteiligt.
„Beide haben das bestätigt, was wir uns von ihnen versprechen, auch für die Zukunft“, meinte Rangnick vor dem Spiel. „Ich kann mir vorstellen, dass uns beide schon kurz- und mittelfristig helfen können.“ Und tatsächlich – beide bereicherten unser Nationalteam schon im ersten Spiel.
„Fantastisches Gefühl“
Der gebürtige Wiener Chukwuemeka erzielte in Minute 79 das 4:1 für Österreich, Wanner leitete das 2:0 mit einem Traumpass auf Marcel Sabitzer und das 3:0 mit einer Ecke auf Michael Gregoritsch ein.
Chukwuemeka nach dem Spiel: „Es war ein fantastisches Gefühl. Nicht viele Worte können diesen Moment beschreiben. Als der Ball im Tor war, konnte ich es nicht glauben. Ich möchte es sofort wieder tun.“
„Ein Traum-Einstand“
„Ein Traum-Einstand, etwas Schöneres kann es für die zwei eigentlich nicht geben“, lobte ORF-Experte Herbert Prohaska.
Rangnick zum Debüt seiner zwei Neuen: „Zu erwarten war das nicht, aber man hat schon im Training gesehen, was sie drauf haben und mit welcher Spielfreude und -Intelligenz sie unterwegs sind.“
Und auch Kapitän Marcel Sabitzer lobte: „Wir wussten, dass wir Qualität dazukriegen, das haben sie bewiesen. Wir haben einen Kern von sehr guten Spielern, sie haben sich super eingefügt. Ich bin auch sehr gut mit den beiden Jungs, bin froh, dass sie hier sind, wie sie heute gespielt haben. Ich kenne die Laufwege von Carney, weiß, was er will und braucht. Man hat gesehen, dass er Spielfreude und Tiefgang hat, das war top.“
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