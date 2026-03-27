„Eine Sauerei!“ Blut-Attacke gegen Wimmer regt auf

„Die spielen das ganze Spiel wie Schlafwandler und liefern dann so eine Aktion. Das ist eine Sauerei. Das hat auch nichts mit Aktivität zu tun. Das ist einfach nur unfair – so was ärgert mich. Das ist komplett unnötig und regt mich richtig auf“, schnaufte ORF-Experte Roman Mählich nach der heftigen Attacke von Kwasi Sibo. Mit dem Ellenbogen hatte der Ghanaer von Real Oviedo den Österreicher niedergestreckt – und das im Mittelfeld.