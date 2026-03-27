„Hoffe, ich verpasse jetzt nicht meinen Heimflug“

Ein Küchenbrand in einem Hotelzimmer inder Linzer Innenstadt am Freitag war zwar schnell gelöscht, trotzdem mussten Gäste aus aller Welt kurzzeitig aus dem Gebäude evakuiert werden. Die OÖ-„Krone“ fragte beim Lokalaugenschein Gäste aus Peru, Florida und Israel, wie sie den Einsatz erlebt hatten.
„Ich war gerade laufen, und als ich zurückgekommen bin, war überall Feuerwehr und die Polizei hat die Straße abgesperrt“, berichtet Christy aus Florida beim Lokalaugenschein der OÖ-„Krone“. Die 25-jährige Amerikanerin hat sechs Monate in Linz bei einem Medizingerätehändler gearbeitet und sollte am Sonntag wieder in ihre Heimatstadt Tampa fliegen, aber: „Mein Zimmer liegt direkt neben dem Brandherd, daher kann ich noch nicht hinein. Dass so etwas genau jetzt vor meiner Abreise passiert, ist schlechtes Timing, aber halb so wild: Im Notfall lege ich einfach noch ein paar Tage Österreichurlaub ein“, ist die junge Frau pragmatisch.
Falls ich bis Sonntag nicht in mein Zimmer gehen kann, um meine Sachen zu holen, lege ich noch ein paar Tage Österreichurlaub ein.
Christy (25) aus Florida, USA
Nacktkatze im Morgenmantel
Am späten Freitagvormittag war in einem Zimmer im 4. Stock des Hotel Kolping in Linz ein Brand ausgebrochen. Ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei lief an, das Gebäude wurde evakuiert. 24 Feuerwehrleute löschten den Küchenbrand rasch, brachten per Fluchthaube einen Brasilianer (28) ins Freie – er kam leicht verletzt ins Spital der Barmherzigen Brüder gleich nebenan.
„Ich habe mich schon geschreckt. Meiner Katze war kalt, aber zum Glück hat die Evakuierung gut funktioniert, und niemand kam ernsthaft zu Schaden“, meinte ein Peruaner, der in Schlapfen in der Lobby stand und eine Nacktkatze in seinem Morgenmantel wärmte.
„Sind Sirenen gewohnt“
„Wir sind Sirenen und Alarme gewohnt und wissen gut, wie man schnell packt, aber das war unerwartet“, berichten Valery Fridman und Tal Rahamim aus Israel. „Zum Glück ist der Brandherd zwei Stücke über unserem Zimmer, aber den Brandmelder haben wir gehört, und auch schnell gerochen, dass hier etwas brennt. Da haben wir natürlich schnell das Zimmer verlassen“, führt Tal aus. Das Paar mit Baby und Hund bedankt sich auch: „Die Geschäfte haben uns hereingebeten, damit wir nicht in der Kälte stehen müssen. Die Evakuierung war geordnet und die Einsatzkräfte waren sehr rasch vor Ort.“
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