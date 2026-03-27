„Hoffe, ich verpasse jetzt nicht meinen Heimflug“

„Sind Sirenen gewohnt“

„Wir sind Sirenen und Alarme gewohnt und wissen gut, wie man schnell packt, aber das war unerwartet“, berichten Valery Fridman und Tal Rahamim aus Israel. „Zum Glück ist der Brandherd zwei Stücke über unserem Zimmer, aber den Brandmelder haben wir gehört, und auch schnell gerochen, dass hier etwas brennt. Da haben wir natürlich schnell das Zimmer verlassen“, führt Tal aus. Das Paar mit Baby und Hund bedankt sich auch: „Die Geschäfte haben uns hereingebeten, damit wir nicht in der Kälte stehen müssen. Die Evakuierung war geordnet und die Einsatzkräfte waren sehr rasch vor Ort.“