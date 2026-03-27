Brand in Linz: Gast aus verrauchtem Hotel gerettet

Brandalarm Freitagmittag im Linzer Stadtzentrum: Im Hotel Kolpinghaus in der Gesellenhausstraße war im vierten Stock Feuer ausgebrochen. Fast alle Personen konnten sich selbst ins Freie retten, eine musste von der Feuerwehr geborgen werden.
ln den Freitagmittagsstunden brach in einem Zimmer des Hotel Kolpinghaus im vierten Stock ein Feuer aus. Dichter Qualm breitete sich aus. Fast alle Personen konnten sich selbst aus dem verrauchten Gebäude retten, vier Atemschutztrupps der Berufsfeuerwehr Linz drangen ins Innere vor.
Eine Person gerettet
„Eine Person wurde von uns mit einer Fluchtfiltermaske aus dem Gebäude gebracht“, erzählt Klaus Thallinger von der Berufsfeuerwehr Linz. Sofort wurde mittels Innenangriff mit den Löscharbeiten begonnen und auch von Außen von einer Drehleiter aus gegen die Flammen gekämpft.
Eine Person wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Derzeit finden im Gebäude Nachlöscharbeiten statt, alle Gäste befinden sich im Freien. Warum es zum Brand gekommen war, ist unklar.
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