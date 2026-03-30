Neumayer: „Ich hätte mir mehr erwartet“

Sonst läuft die bisherige Saison für den Radstädter eher durchwachsen. „Es ist nicht brutal schlecht, aber ich hätte mir bisher schon etwas mehr erwartet“, gibt er ehrlich zu. In der Weltrangliste befindet er sich momentan außerhalb der Top-200. Dass er Potenzial für mehr hat, hat er allerdings schon bewiesen, im vergangenen Jahr kletterte er bis auf Platz 157. „Eine Verbesserung im Ranking wäre auch für die Grand Slam Turniere wichtig. Denn ich will unbedingt bei den French Open in der Qualifikation spielen“, sagt der 23-Jährige.