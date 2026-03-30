Neumayer: „Ich hätte mir mehr erwartet“

Salzburgs Tennis-Hoffnung Lukas Neumayer erlebt bisher eine durchwachsene Saison, die ganz großen Erfolge in den vergangenen Monaten aus. Mit der „Krone“ sprach der 23-jährige Radstädter über die Gründe dafür.
Beim Challenger im kroatischen Split rückte Lukas Neumayer bis ins Viertelfinale vor. Dort musste sich der Radstädter Kimmer Coppejans aus Belgien 4:6 und 3:6 geschlagen geben.
Sonst läuft die bisherige Saison für den Radstädter eher durchwachsen. „Es ist nicht brutal schlecht, aber ich hätte mir bisher schon etwas mehr erwartet“, gibt er ehrlich zu. In der Weltrangliste befindet er sich momentan außerhalb der Top-200. Dass er Potenzial für mehr hat, hat er allerdings schon bewiesen, im vergangenen Jahr kletterte er bis auf Platz 157. „Eine Verbesserung im Ranking wäre auch für die Grand Slam Turniere wichtig. Denn ich will unbedingt bei den French Open in der Qualifikation spielen“, sagt der 23-Jährige.
„Hatte keine sportlichen Gründe“
Kürzlich hat Neumayer, der fast ausschließlich auf der Challenge-Tour spielt, wieder einmal ein Future-Turnier gespielt. Danach wurde berichtet, dass er aufgrund seiner Ergebnisse bewusst einen Schritt zurück gemacht hat. „Das hatte aber keine sportlichen Gründe“, stellt er gegenüber der „Krone“ klar. „Das lag daran, dass ich weiterhin auf Sand spielen wollte und es in der näheren Umgebung keine Sand-Challenger gegeben hat.“
Was er verbessern muss, um bei Turnieren erfolgreicher abzuschneiden? „Vor allem der Übergang von der Grundlinie ans Netz ist ein großes Thema. Im Training gelingt es mir schon gut, aber in den Matches leider noch nicht so“, erklärt er. Sein Plan für die nächsten Wochen steht noch nicht ganz fest, eine Übersee-Reise ist aber möglich: „Eventuell spiele ich zwei Events in Amerika.“
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