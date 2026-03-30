Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburgs Tennis-Ass

Neumayer: „Ich hätte mir mehr erwartet“

Salzburg
30.03.2026 09:30
Lukas Neumayer.
Lukas Neumayer.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Salzburgs Tennis-Hoffnung Lukas Neumayer erlebt bisher eine durchwachsene Saison, die ganz großen Erfolge in den vergangenen Monaten aus. Mit der „Krone“ sprach der 23-jährige Radstädter über die Gründe dafür.

0 Kommentare

Beim Challenger im kroatischen Split rückte Lukas Neumayer bis ins Viertelfinale vor. Dort musste sich der Radstädter Kimmer Coppejans aus Belgien 4:6 und 3:6 geschlagen geben.

Sonst läuft die bisherige Saison für den Radstädter eher durchwachsen. „Es ist nicht brutal schlecht, aber ich hätte mir bisher schon etwas mehr erwartet“, gibt er ehrlich zu. In der Weltrangliste befindet er sich momentan außerhalb der Top-200. Dass er Potenzial für mehr hat, hat er allerdings schon bewiesen, im vergangenen Jahr kletterte er bis auf Platz 157. „Eine Verbesserung im Ranking wäre auch für die Grand Slam Turniere wichtig. Denn ich will unbedingt bei den French Open in der Qualifikation spielen“, sagt der 23-Jährige.

„Hatte keine sportlichen Gründe“
Kürzlich hat Neumayer, der fast ausschließlich auf der Challenge-Tour spielt, wieder einmal ein Future-Turnier gespielt. Danach wurde berichtet, dass er aufgrund seiner Ergebnisse bewusst einen Schritt zurück gemacht hat. „Das hatte aber keine sportlichen Gründe“, stellt er gegenüber der „Krone“ klar. „Das lag daran, dass ich weiterhin auf Sand spielen wollte und es in der näheren Umgebung keine Sand-Challenger gegeben hat.“

Was er verbessern muss, um bei Turnieren erfolgreicher abzuschneiden? „Vor allem der Übergang von der Grundlinie ans Netz ist ein großes Thema. Im Training gelingt es mir schon gut, aber in den Matches leider noch nicht so“, erklärt er. Sein Plan für die nächsten Wochen steht noch nicht ganz fest, eine Übersee-Reise ist aber möglich: „Eventuell spiele ich zwei Events in Amerika.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
30.03.2026 09:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Der deutsche Bundesrat hat strengere Regeln für Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung ...
Auch Eltern betroffen
Deutschland verschärft Regeln für Grundsicherung

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
160.316 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
146.689 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
89.683 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1110 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
956 mal kommentiert
Kolumnen
Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?
766 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf