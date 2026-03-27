Bauern: Eier-Versorgung auch zu Ostern gesichert

Vom Tischler zum Legehennenhalter

„Wir brauchen einen Zuwachs an Legehennenhaltern, um Österreich weiter versorgen zu können“, sagt Hans-Peter Schlegl, Obmann der Geflügelwirtschaft Steiermark. Ein Paradebeispiel, wie das gelingen kann, liefert Johannes Riegler aus dem südoststeirischen Gnas. Der 36-Jährige hat seinen Brotberuf Tischler an den Nagel gehängt, den elterlichen Hof übernommen und auf Legehennen umgestellt. Seit Herbst hält er im Vollerwerb 5000 Tiere in Freilandhaltung. „Natürlich war es ein Risiko, hohe Investitionen waren erforderlich, aber es läuft sehr gut. Ich kann Kollegen nur dazu ermutigen“, so der Steirer.