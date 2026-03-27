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Trozt hoher Nachfrage

Bauern: Eier-Versorgung auch zu Ostern gesichert

Steiermark
27.03.2026 16:06
Legehennenhalter und steirischer Geflügelwirtschafts-Obmann Hans-Peter Schlegl ermutigt zum ...
Legehennenhalter und steirischer Geflügelwirtschafts-Obmann Hans-Peter Schlegl ermutigt zum Einstieg in die Branche.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Nicht nur rund ums nahende Osterfest sind Eier gefragt: Der Konsum legt seit einigen Jahren zu, die Ware wird mitunter knapp. Die Legehennenhalter wollen ausbauen und suchen Neueinsteiger. Dabei gibt es aber Hürden. 

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Die aktuell wichtigste Botschaft vorweg: „Die Versorgung mit Eiern rund um Ostern ist gesichert“, sagt Maria Pein, die Vizepräsidentin der steirischen Landwirtschaftskammer. Unstrittig ist aber auch, dass Eier in der Steiermark bzw. ganz Österreich knapp sind und nicht jederzeit überall Produkte aller Haltungsformen verfügbar sind.

Pro-Kopf-Konsum deutlich gestiegen
Das liegt zunächst an einigen wirtschaftlich eher mageren Jahren für die Branche, in denen kaum neue Ställe gebaut wurden und einige Betriebe das Handtuch geworfen haben. Den Markt europaweit auf den Kopf gestellt hat zudem die Vogelgrippe, wodurch vor allem in nördlichen Nachbarländern Millionen Legehennen ausgefallen sind.

Pressegespräch zur Lage am Eier-Markt: Neueinsteiger Johannes Riegler, Branchen-Obmann ...
Pressegespräch zur Lage am Eier-Markt: Neueinsteiger Johannes Riegler, Branchen-Obmann Hans-Peter Schlegl, LWK-Steiermark-Vizechefin Maria Pein und Legehennen-Halterin Nina Schweinzger (v.l.).(Bild: ALEXANDER DANNER)

Und nicht zuletzt eine für die Geflügelwirtschaft erfreuliche Entwicklung: Eier sind stark gefragt. Binnen von gerade einmal fünf Jahren ist der Pro-Kopf-Konsum in Österreich um 14 Stück pro Jahr gestiegen – was auch dem Protein-Trend geschuldet ist.

Zitat Icon

Vor allem die bürokratischen Hürden beim Bau- und Raumordnungsgesetz und die hohen Investitionskosten dämpfen die Bereitschaft, in die Branche einzusteigen.

Maria Pein, Vizepräsidentin Landwirtschaftskammer Steiermark

Bild: Christian Jauschowetz

Vom Tischler zum Legehennenhalter
„Wir brauchen einen Zuwachs an Legehennenhaltern, um Österreich weiter versorgen zu können“, sagt Hans-Peter Schlegl, Obmann der Geflügelwirtschaft Steiermark. Ein Paradebeispiel, wie das gelingen kann, liefert Johannes Riegler aus dem südoststeirischen Gnas. Der 36-Jährige hat seinen Brotberuf Tischler an den Nagel gehängt, den elterlichen Hof übernommen und auf Legehennen umgestellt. Seit Herbst hält er im Vollerwerb 5000 Tiere in Freilandhaltung. „Natürlich war es ein Risiko, hohe Investitionen waren erforderlich, aber es läuft sehr gut. Ich kann Kollegen nur dazu ermutigen“, so der Steirer.

Fakten

Die Steiermark ist Österreichs wichtigstes „Eierland“: Rund 720 steirische Legehennen-Betriebe halten ein Drittel aller Tiere in Österreich. Den Großteil davon in Bodenhaltung (53%), gefolgt von Freiland (37%) und Bio (9%). Pro Kopf werden hierzulande jährlich im Schnitt 250 Eier gegessen. 

Als Hürden für den Neueinstieg nennen die Experten vor allem lange Bauverfahren sowie viel Bürokratie und teure Gutachten für neue Ställe. Vor allem die Geruchsbelastung sei auch bei Anrainern immer ein heißes Thema. „Wobei sich hier in den letzten Jahren durch die Technik enorm viel verbessert hat“, betont Schlegl.

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