Mäzen hat schon Millionen in den Klub gesteckt!

Die lange Pause ist vorüber! Die steirischen Handball-Klubs in der HLA starten aufgrund der WM verspätet in das neue Jahr. Vor allem Bärnbach/Köflach steht unter Siegzwang, hängt doch wieder die Rote Laterne in der Weststeiermark. Mäzen Otto Kresch steht mit dem Geldbörserl wieder parat.