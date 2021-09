Remus-Gründer Kresch: „Mein Herz hängt noch dran“

Können Sie die Entwicklung nachvollziehen?

Remus lebt ja noch weiter, aber leider nicht mehr im Bärnbacher Stammwerk, sondern nun im ehemaligen Sebring-Werk in Voitsberg. Aufgrund dessen, dass in Bosnien die Lohn- und Produktionskosten um einiges geringer sind, kommt es in Teilbereichen zur Auslagerung. Ich bin aber überzeugt, dass es Remus in Voitsberg noch sehr lange geben wird.