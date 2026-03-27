Hypo Tirol Bank schüttet 15 Millionen an Land aus

Die aktuell veröffentlichten Bilanzkennzahlen der Hypo Tirol bescheinigen der Landesbilanz weniger Gewinn als im Geschäftsjahr 2024. Dennoch wird erneut die gleiche Summe – 15 Millionen Euro – an das Land Tirol als Eigentümer der Hypo Tirol Bank ausgeschüttet. Die Verantwortlichen zeigten sich mit dem Ergebnis zufrieden.
Die landeseigene Hypo Tirol Bank hat im Geschäftsjahr 2025 ein Gewinn-Minus im Vergleich zum Jahr davor hinnehmen müssen. Hinsichtlich des Ergebnisses vor Steuern kam man 2025 bei 63,28 Mio. Euro zu liegen – im Jahr 2024 waren es nach einem deutlichen Plus noch 81,84 Mio. Euro gewesen.
An den Eigentümer Land Tirol fließt eine Dividende in Höhe von 15 Mio. Euro – dieselbe Summe wie im Jahr zuvor.
Viele Mittel flossen in Wohnraum
Hervorgehoben wurde, dass im Rahmen der im vergangenen Jahr initiierten „WohnRaum-Perspektive Tirol“ über 100 Mio. Euro für private Wohnbau-Finanzierungen im Land vergeben und knapp 1.500 Beratungsgespräche durchgeführt worden seien – eine Steigerung um 30 Prozent. Darüber hinaus seien 500 geförderte Wohneinheiten über einen Social Bond im Lebensraum Tirol finanziert worden.
„Wachstum weiterentwickeln“
Die Bank-Verantwortlichen zeigten sich jedenfalls zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2025 und sprachen von einem „soliden Ergebnis“. Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Stauder ortete „solide Bilanzkennzahlen und hohe Kapitalquoten“, die der Hypo Tirol die Kraft geben würden, gerade im heurigen Jubiläumsjahr – man begeht den 125. Geburtstag – „die wirtschaftliche Entwicklung am Standort voranzubringen.“
Die neue Vorstandssprecherin und Finanzvorständin Claudia Höller erklärte, dass man das Wachstum im Kerngeschäft der Bank heuer „konsequent weiterentwickeln“ wolle. Verwiesen wurde auch auf die Ratingagentur Standard & Poor‘s, die die „hervorragende Bonität“ und das „Top-Rating“ der Tiroler Landesbank bestätigt habe
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.