Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dividende bekannt

Hypo Tirol Bank schüttet 15 Millionen an Land aus

Tirol
27.03.2026 15:08
Die Hypo Tirol Landesbank veröffentlichte am Freitag ihre Bilanzzahlen.
Die Hypo Tirol Landesbank veröffentlichte am Freitag ihre Bilanzzahlen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Die aktuell veröffentlichten Bilanzkennzahlen der Hypo Tirol bescheinigen der Landesbilanz weniger Gewinn als im Geschäftsjahr 2024. Dennoch wird erneut die gleiche Summe – 15 Millionen Euro – an das Land Tirol als Eigentümer der Hypo Tirol Bank ausgeschüttet. Die Verantwortlichen zeigten sich mit dem Ergebnis zufrieden.

0 Kommentare

Die landeseigene Hypo Tirol Bank hat im Geschäftsjahr 2025 ein Gewinn-Minus im Vergleich zum Jahr davor hinnehmen müssen. Hinsichtlich des Ergebnisses vor Steuern kam man 2025 bei 63,28 Mio. Euro zu liegen – im Jahr 2024 waren es nach einem deutlichen Plus noch 81,84 Mio. Euro gewesen.

An den Eigentümer Land Tirol fließt eine Dividende in Höhe von 15 Mio. Euro – dieselbe Summe wie im Jahr zuvor.

Bilanzzahlen im Überblick

  • Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 48,73 Mio. Euro (2024: 63,2 Mio. Euro).
  • Die Kernkapitalquote stieg von 19,88 Prozent auf 20,20 Prozent.
  • Die Eigenmittelquote fiel mit 21,30 Prozent (2024: 21,50 Prozent) leicht geringer aus.
  • Die Bilanzsumme blieb mit 7,95 Mrd. Euro konstant.
  • Die Forderungen an Kunden beliefen sich zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2025 auf 5,25 Mrd. Euro. In den Forderungen enthalten sind Leasingforderungen in Höhe von 186,2 Mio. Euro (2024: 218,1 Mio.).
  • Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden betrugen 4,09 Mrd. Euro (2024: 3,54 Mrd. Euro). 

Viele Mittel flossen in Wohnraum
Hervorgehoben wurde, dass im Rahmen der im vergangenen Jahr initiierten „WohnRaum-Perspektive Tirol“ über 100 Mio. Euro für private Wohnbau-Finanzierungen im Land vergeben und knapp 1.500 Beratungsgespräche durchgeführt worden seien – eine Steigerung um 30 Prozent. Darüber hinaus seien 500 geförderte Wohneinheiten über einen Social Bond im Lebensraum Tirol finanziert worden.

„Wachstum weiterentwickeln“
Die Bank-Verantwortlichen zeigten sich jedenfalls zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2025 und sprachen von einem „soliden Ergebnis“. Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Stauder ortete „solide Bilanzkennzahlen und hohe Kapitalquoten“, die der Hypo Tirol die Kraft geben würden, gerade im heurigen Jubiläumsjahr – man begeht den 125. Geburtstag – „die wirtschaftliche Entwicklung am Standort voranzubringen.“

Lesen Sie auch:
Der neue Vorstand der Hypo Tirol Bank: Andreas Stadler, Markus Hildmann, Claudia Höller mit ...
Für Landesbank
Neuer Dreiervorstand der Hypo Tirol ist komplett
03.03.2026

Die neue Vorstandssprecherin und Finanzvorständin Claudia Höller erklärte, dass man das Wachstum im Kerngeschäft der Bank heuer „konsequent weiterentwickeln“ wolle. Verwiesen wurde auch auf die Ratingagentur Standard & Poor‘s, die die „hervorragende Bonität“ und das „Top-Rating“ der Tiroler Landesbank bestätigt habe

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
27.03.2026 15:08
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, Freitagmorgen herrschte zunächst Erleichterung. Doch ...
Kampf um jeden Meter
Tierdrama geht weiter: Buckelwal auf Zickzack-Kurs
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Bundeskanzler Friedrich Merz steht nach seiner ersten Äußerung zum Thema Gewalt gegen Frauen – ...
Zum Fall Fernandes
Merz-Sager zu Gewalt entfacht Sturm der Entrüstung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
151.335 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Oberösterreich
20-Jährige starb am Weg zur Mathematik-Schularbeit
111.609 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Mona-Lisa- Tunnel kam es am Donnerstagmorgen zu dem schweren Unfall.
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
109.941 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1771 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Kolumnen
Im Iran wird die Zukunft der Koalition zerschossen
1477 mal kommentiert
Nur eine Partei profitiert vom Irankrieg – und es ist weder die SPÖ noch die ÖVP, noch sind es ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1452 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf