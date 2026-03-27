Hypo Tirol Bank schüttet 15 Millionen an Land aus

Viele Mittel flossen in Wohnraum

Hervorgehoben wurde, dass im Rahmen der im vergangenen Jahr initiierten „WohnRaum-Perspektive Tirol“ über 100 Mio. Euro für private Wohnbau-Finanzierungen im Land vergeben und knapp 1.500 Beratungsgespräche durchgeführt worden seien – eine Steigerung um 30 Prozent. Darüber hinaus seien 500 geförderte Wohneinheiten über einen Social Bond im Lebensraum Tirol finanziert worden.

„Wachstum weiterentwickeln“

Die Bank-Verantwortlichen zeigten sich jedenfalls zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2025 und sprachen von einem „soliden Ergebnis“. Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Stauder ortete „solide Bilanzkennzahlen und hohe Kapitalquoten“, die der Hypo Tirol die Kraft geben würden, gerade im heurigen Jubiläumsjahr – man begeht den 125. Geburtstag – „die wirtschaftliche Entwicklung am Standort voranzubringen.“