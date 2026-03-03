Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Landesbank

Neuer Dreiervorstand der Hypo Tirol ist komplett

Tirol
03.03.2026 21:00
Der neue Vorstand der Hypo Tirol Bank: Andreas Stadler, Markus Hildmann, Claudia Höller mit ...
Der neue Vorstand der Hypo Tirol Bank: Andreas Stadler, Markus Hildmann, Claudia Höller mit Aufsichtsratsvorsitzendem Wildfried Stauder (v. li.).(Bild: Hypo Tirol Bank)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Seit Anfang März komplettiert Claudia Höller neben Markus Hildmann und Andreas Stadler den neuen Dreiervorstand der Hypo Tirol Landesbank. Die Bankerin aus dem Bezirk Kufstein übernimmt Risikomanagement- und Finanzagenden und wird als Sprecherin fungieren.  

0 Kommentare

Höller blickt auf eine 35-jährige Erfahrung im Bankensektor zurück und war bereits Risiko- und Finanzvorstand der Erste Bank und der Tiroler Sparkassen. Zuletzt war die Tirolerin als Vorstandsmitglied der BKS-Bank in Kärnten für die gleichen Bereiche zuständig, nun übernimmt sie diese in der Hypo Tirol. Zugleich wird sie als Vorstandssprecherin fungieren.

„Ich freue mich besonders, in meine Heimat zurückzukehren und meine Erfahrung verantwortungsvoll einzubringen“, sagt Höller. Es gelte sicherzustellen, dass die Hypo Tirol als Eigentum des Landes eigenständig und wirtschaftlich stabil aufgestellt ist. 

Zitat Icon

Mit konsequentem Handeln gilt es, die langfristige Eigenständigkeit und wirtschaftliche Stabilität der Hypo Tirol sicherzustellen.

Claudia Höller, Vorstandsmitglied Hypo Tirol

Neubesetzung nach plötzlichem Rückzug
Höller ist neben Markus Hildmann die zweite „Neue“ im dreiköpfigen Vorstand der Landesbank, nachdem Alexander Weiß und Susanne Endl im vergangenen Mai ihren Rückzug angekündigt hatten. Als Grund nannten sie unterschiedliche Auffassungen zwischen ihnen und dem Aufsichtsrat über die Strategieumsetzung. Der dritte Aufsichtsrat, Andreas Stadler, blieb bestehen. Er ist weiterhin für IT, Banking-Operations, Digitalisierung und Personal zuständig. Hildmann ist mit Vertrieb und Marketing befasst. 

Lesen Sie auch:
Die Wahl fiel auf Claudia Höller, Markus Hildmann und Andreas Stadler (von links).
Ab Anfang 2026
Neuer Vorstand für Landesbank Hypo Tirol bestellt
11.08.2025
Bei Strategie uneinig
Paukenschlag bei Hypo Tirol: Zwei Vorstände weg
26.05.2025

Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Stauder lobt die „höchste Tirol-Kenntnis und höchste Kompetenz des Dreiervorstandes“: „Wir sind bestens aufgestellt, um als starker, kundenorientierter Finanzpartner am Kernmarkt Tirol zu reüssieren.“ Auch Landeshauptmann Anton Mattle sprach dem Trio in seiner Rolle als Eigentümervertreter der Hypo Tirol Bank sein Vertrauen aus und wünschte viel Erfolg.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
03.03.2026 21:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
440.854 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
419.032 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
408.778 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4120 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Mullah-Drohne schlägt bei US-Konsulat in Dubai ein
3343 mal kommentiert
Offenbar wurde ein Parkplatz neben dem Hauptgebäude getroffen.
Kolumnen
Es keimt schon ein zarter Kanzler-Bonus …
950 mal kommentiert
Stocker scheint sich am Ballhausplatz mehr und mehr einzuleben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf