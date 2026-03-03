Neuer Dreiervorstand der Hypo Tirol ist komplett

Neubesetzung nach plötzlichem Rückzug

Höller ist neben Markus Hildmann die zweite „Neue“ im dreiköpfigen Vorstand der Landesbank, nachdem Alexander Weiß und Susanne Endl im vergangenen Mai ihren Rückzug angekündigt hatten. Als Grund nannten sie unterschiedliche Auffassungen zwischen ihnen und dem Aufsichtsrat über die Strategieumsetzung. Der dritte Aufsichtsrat, Andreas Stadler, blieb bestehen. Er ist weiterhin für IT, Banking-Operations, Digitalisierung und Personal zuständig. Hildmann ist mit Vertrieb und Marketing befasst.