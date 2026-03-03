Neuer Dreiervorstand der Hypo Tirol ist komplett

Seit Anfang März komplettiert Claudia Höller neben Markus Hildmann und Andreas Stadler den neuen Dreiervorstand der Hypo Tirol Landesbank. Die Bankerin aus dem Bezirk Kufstein übernimmt Risikomanagement- und Finanzagenden und wird als Sprecherin fungieren.
Höller blickt auf eine 35-jährige Erfahrung im Bankensektor zurück und war bereits Risiko- und Finanzvorstand der Erste Bank und der Tiroler Sparkassen. Zuletzt war die Tirolerin als Vorstandsmitglied der BKS-Bank in Kärnten für die gleichen Bereiche zuständig, nun übernimmt sie diese in der Hypo Tirol. Zugleich wird sie als Vorstandssprecherin fungieren.
„Ich freue mich besonders, in meine Heimat zurückzukehren und meine Erfahrung verantwortungsvoll einzubringen“, sagt Höller. Es gelte sicherzustellen, dass die Hypo Tirol als Eigentum des Landes eigenständig und wirtschaftlich stabil aufgestellt ist.
Mit konsequentem Handeln gilt es, die langfristige Eigenständigkeit und wirtschaftliche Stabilität der Hypo Tirol sicherzustellen.
Claudia Höller, Vorstandsmitglied Hypo Tirol
Neubesetzung nach plötzlichem Rückzug
Höller ist neben Markus Hildmann die zweite „Neue“ im dreiköpfigen Vorstand der Landesbank, nachdem Alexander Weiß und Susanne Endl im vergangenen Mai ihren Rückzug angekündigt hatten. Als Grund nannten sie unterschiedliche Auffassungen zwischen ihnen und dem Aufsichtsrat über die Strategieumsetzung. Der dritte Aufsichtsrat, Andreas Stadler, blieb bestehen. Er ist weiterhin für IT, Banking-Operations, Digitalisierung und Personal zuständig. Hildmann ist mit Vertrieb und Marketing befasst.
Aufsichtsratsvorsitzender Wilfried Stauder lobt die „höchste Tirol-Kenntnis und höchste Kompetenz des Dreiervorstandes“: „Wir sind bestens aufgestellt, um als starker, kundenorientierter Finanzpartner am Kernmarkt Tirol zu reüssieren.“ Auch Landeshauptmann Anton Mattle sprach dem Trio in seiner Rolle als Eigentümervertreter der Hypo Tirol Bank sein Vertrauen aus und wünschte viel Erfolg.
