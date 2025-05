Schock für Pendler: Vollbremsung bei Bahnausbau

Zweites Gleis am Abstellgleis

So verzögert sich etwa der zweigleisige Ausbau der Franz-Josefs-Bahn zwischen Absdorf und Sigmundsherberg um zwei Jahre auf 2034. Auch die Attraktivierung der Puchberger Bahn von Wiener Neustadt zum Schneeberg wird von 2029 auf 2033 verschoben. Gleich fünf Jahre länger wird man auf die Elektrifizierung der Erlauftalbahn warten müssen, die Fertigstellung ist nun erst 2033 geplant. Auch der Neubau der sogenannten Flughafenspange im Bezirk Bruck an der Leitha ist jetzt einmal auf 2035 vertagt. „Ganze Regionen hängen damit in der Luft. Von Planungssicherheit und Verlässlichkeit kann da überhaupt keine Rede mehr sein“, findet Landbauer scharfe Worte.