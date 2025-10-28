Vorteilswelt
Nordwestbahn blockiert

Zug muss täglich vor Grenze lang warten und wenden

Niederösterreich
28.10.2025 11:00
„Bitte warten" heißt es mehrmals täglich vor der Grenze für die Nordwestbahn nach Retz (Bild) im ...
„Bitte warten“ heißt es mehrmals täglich vor der Grenze für die Nordwestbahn nach Retz (Bild) im eingleisigen Retzbach. Dabei könnte man in der Zeit nur knapp 12 km weiter nach Znaim fahren. Fahrgäste gäbe es genug – das ist aber nicht vorgesehen.(Bild: Andreas Leisser)

Es ist ein Schildbürgerstreich, der nicht sein müsste, würden Bahnvertreter dies- und jenseits der Grenze besser kommunizieren. Aber so kommt es pro Tag, und das im Zwei-Stunden-Takt, zu einer skurrilen Situation: Samt Personal wird angehalten und gewartet, bis der Fahrplan retour zeitlich wieder übereinstimmt.

Obwohl es auf der eingleisigen Strecke durchaus Personenverkehr über die Grenze gibt, muss der Zug an der letzten Station vor der Grenze in Unterretzbach anhalten und dort warten, statt knapp 12 Kilometer weiterzufahren und Znaim anzubinden. Stattdessen ist so lange Stehzeit, bis der Fahrplantakt für die Fahrt zurück nach Wien wieder zeitlich passt. Und zwar mit dem gesamten Zugpersonal – vom Lokführer bis zu Kontrolleuren. Das Problem: Die eingleisige Strecke ist dann völlig blockiert, etwa für Güterzüge, weil es kein Ausweichgleis gibt.

Das Stammteam der Initiative, die Mankos auf der Line von Floridsdorf nach Znaim aufdeckt. Beim ...
Das Stammteam der Initiative, die Mankos auf der Line von Floridsdorf nach Znaim aufdeckt. Beim letzten Treffen kamen auch Vertreter der tschechischen Politik, etwa der Gebietsverkehrsverantwortliche und der Vizebürgermeister von Znaim.(Bild: Initiative Nordwestbahn)

Initiative will Probleme lösen
Eines von vielen Problemen, um die sich die Initiative Nordwestbahn kümmert, und zwar in enger Kooperation mit tschechischen Bürgern. So ist man erst kürzlich darauf aufmerksam geworden, dass der erst komplett erneuerte Unterbau Retz – Wien schon Tempo 140 km/h zulassen würde, aus unerfindlichen Gründen müssen die Lokführer aber bereits vorher vom „Gas“ gehen ...

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Kommentare

Niederösterreich

