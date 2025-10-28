Zug muss täglich vor Grenze lang warten und wenden

Obwohl es auf der eingleisigen Strecke durchaus Personenverkehr über die Grenze gibt, muss der Zug an der letzten Station vor der Grenze in Unterretzbach anhalten und dort warten, statt knapp 12 Kilometer weiterzufahren und Znaim anzubinden. Stattdessen ist so lange Stehzeit, bis der Fahrplantakt für die Fahrt zurück nach Wien wieder zeitlich passt. Und zwar mit dem gesamten Zugpersonal – vom Lokführer bis zu Kontrolleuren. Das Problem: Die eingleisige Strecke ist dann völlig blockiert, etwa für Güterzüge, weil es kein Ausweichgleis gibt.