Skurriler Streit um Suchtgift und deftige Strafe

Der Unternehmer (39) versteht die Welt nicht mehr. „An meinem Auto wurden technische Manipulationen vorgenommen. Jemand hat die Schrauben von den Bremsen gelöst. Das war nur einer von etlichen Defekten, die anscheinend gezielt hinterlassen worden sind, wie in der Werkstatt festgestellt wurde“, schildert der Burgenländer, der im Baugewerbe quer durch Österreich tätig ist. Bargeld, das sich in einem Seitenfach befunden habe, und ein Koffer seien aus dem Firmenwagen verschwunden.