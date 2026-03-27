Jugendbande sorgt in Graz für Angst und Schrecken

Diebstähle und Rauschgift-Deals

Kürzlich sollen einige der meist dunkel angezogenen Jugendlichen am Hauptplatz das Pub umkreist und die Glasscheiben bespuckt sowie das öffentliche WC einmal mehr mit radikalen Parolen beschmiert haben. „Wir wissen von Anrainern und Unternehmern von Diebstählen in deren Kellern und Rauschgift-Dealern in den Stiegenhäusern“, heißt es in einem Schreiben der Bürgerinitiative an die Stadtregierung, in dem Maßnahmen gefordert werden. Auch die Interessengemeinschaft der Andritzer und Gewerbetreibenden hat ein Schreiben angefertigt.