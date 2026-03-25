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Goldkette gestohlen

Trickdiebin nahm sich Pensionisten (70) zum Opfer

Steiermark
25.03.2026 10:05
Der Pensionist erstatte eine Woche später Anzeige bei der Polizei (Symbolbild).
Der Pensionist erstatte eine Woche später Anzeige bei der Polizei (Symbolbild).(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Eine unbekannte Frau soll sich Mitte März einem 70-Jährigen sexuell genähert und dabei seine Goldkette gestohlen haben. Der Pensionist aus Gratwein-Straßengel erstattete Anzeige, jetzt läuft eine Fahndung nach der braunhaarigen, stark geschminkten Frau.

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Ein ominöser Trickdiebstahl spielte sich am 17. März in Gratwein-Straßengel ab: Gegen 12.30 Uhr stellte ein 70-Jähriger gerade seinen Pkw im Carport bei seinem Haus ab, als eine stark geschminkte Frau „aus dem Nichts“ auftauchte. In der Annahme, sie würde Hilfe benötigen, stieg der Pensionist aus dem Fahrzeug aus.

Sex angeboten
Daraufhin näherte sich die unbekannte Frau ihm aufdringlich an. Ohne zu zögern, soll sie ihn im Intimbereich berührt und ihm Sex angeboten haben. Erst als der 70-Jährige verneinte und sich aus einer beidarmigen Umklammerung der Frau befreit hatte, ging sie davon.

Goldkette gestohlen
Verwundert von der Begegnung, überprüfte er umgehend seine Hosentaschen. Er stellte erleichtert fest, dass seine Geldtasche noch da war. Allerdings: Etwas später in der eigenen Wohnung bemerkte er, dass seine Goldkette im Wert von mehreren tausend Euro offenbar unbemerkt gestohlen worden war. Eine Woche später erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei. Seither laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Trickdiebstahls.

Fahndung läuft
Laut Beschreibung handelt es sich bei der Tatverdächtigen um eine Frau im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Sie soll 160 bis 165 Zentimeter groß und von der Statur her stämmig gewesen sein. Zudem soll sie ein rundliches Gesicht, braune bzw. lockige Haare und eine dunklere Hautfarbe gehabt haben. Bekleidet war die stark geschminkte Frau mit einem braunen Umhang, der ihren ganzen Körper umhüllt haben soll. Außerdem soll sie ein als „süßlich“ beschriebenes Parfum getragen haben.

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