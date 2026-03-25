Trickdiebin nahm sich Pensionisten (70) zum Opfer

Fahndung läuft

Laut Beschreibung handelt es sich bei der Tatverdächtigen um eine Frau im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Sie soll 160 bis 165 Zentimeter groß und von der Statur her stämmig gewesen sein. Zudem soll sie ein rundliches Gesicht, braune bzw. lockige Haare und eine dunklere Hautfarbe gehabt haben. Bekleidet war die stark geschminkte Frau mit einem braunen Umhang, der ihren ganzen Körper umhüllt haben soll. Außerdem soll sie ein als „süßlich“ beschriebenes Parfum getragen haben.