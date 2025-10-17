Merz über Migranten: „Problem im Stadtbild“

„Kanzler sollte seine Worte mit Bedacht wählen“

Rasha Nasr, Sprecherin für Migrationspolitik in der SPD-Bundestagsfraktion, sagte zu der umstrittenen Aussage: „Wenn ein Bundeskanzler Migration, Rückführungen und das sogenannte Problem im Stadtbild in einem Atemzug nennt, dann ist das keine unbedachte Formulierung.“ Es würde die bereits angespannte Debatte nur weiter anheizen. „Solche Worte tragen nicht zur Lösung bei, sie spalten weiter. Ein Bundeskanzler muss wissen, welche Wirkung seine Worte haben. Wer an der Spitze eines Landes steht, darf kein Brandbeschleuniger sein“, schreibt der „Spiegel“.