Warum in NÖ die Lichter nicht so rasch ausgehen

Strompreis-Reform gefordert

Bei Letzteren kann Pernkopf zumindest teilweise beruhigen: „Die Strompreissenkung in wenigen Tagen wird halten.“ Das hätten Anbieter wie EVN und Verbund bestätigt und das sei auch gesetzlich verankert. Pernkopf fordert eine europäische Reform des Merit-Order-Systems, also eine Entkoppelung des Strompreises von Öl und Gas. Auch die Spritpreis-Bremse sei ein richtiger Schritt, so der Landesvize. Er werde weiter darauf drängen, dass „alle steuerlichen Mehreinnahmen den Menschen zurückgegeben werden“.