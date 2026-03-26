Withdrawal from the Academy
Harvard mathematician Nowak resigns from the Austrian Academy of Sciences
Harvard mathematician Martin Nowak, who maintained close ties to Jeffrey Epstein, is resigning his membership in the Austrian Academy of Sciences. In doing so, he is preempting a potential expulsion.
The Austrian Academy of Sciences (ÖAW) had launched an investigation following the publication of the Epstein files, in which Nowak, a native of Austria, is frequently mentioned. The Ethics Committee had been tasked with reviewing the mathematician’s membership in the Academy, the ÖAW announced on Thursday.
Preempted a hearing
The committee was nearing the conclusion of its investigation. Nowak has now preempted a hearing and potential expulsion by resigning his membership. The Austrian Academy of Sciences stated that it has “taken note” of his resignation, which will become effective after ten days.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.