Startschuss für neues Mega-Tunnelprojekt gefallen

Der Koralmtunnel ist eröffnet, der Semmeringtunnel folgt in ein paar Jahren – und das nächste Mega-Bahntunnelprojekt steht in den Startlöchern: Der Bosrucktunnel soll neu gebaut werden. Die Vorbereitungen für die Trassenauswahl haben begonnen, der Baustart erfolgt aber sicher erst nach 2030.
Die ÖBB beginnen mit Vorbereitungen für die Trassenauswahl und dem planungsbegleitenden Dialog zum Neubau des Bosruck-Bahntunnels zwischen der Steiermark und Oberösterreich. Damit soll die Pyhrnstrecke zwischen Linz und dem obersteirischen Bahnknotenpunkt Selzthal schneller befahrbar gemacht werden. Der alte, 4,76 Kilometer lange Bosrucktunnel ist nur eingleisig ausgelegt, hat eine zu steile Trassenführung und stammt noch aus den Zeiten der Habsburger Monarchie, er wurde 1906 eröffnet.
Die Beauftragung zum Trassenauswahlverfahren wurde 2025 vom Verkehrsministerium und dem ÖBB-Aufsichtsrat erteilt. Als Ziele sind kürzere Fahrzeiten (rund 75 Minuten im Fernverkehr zwischen Linz und Selzthal statt derzeit rund 105 Minuten) und eine deutliche Kapazitätssteigerung genannt. Zudem wird der Bau als Flachstrecke mit abschnittsweisem zweigleisigem Ausbau angestrebt.
Trassenauswahl bis 2028
In drei Foren – Süd, Nord und gesamte Region – werden die ÖBB und Regionsvertreter aus Politik, Wirtschaft, Interessenvertretungen und Verwaltung in den nächsten zwei Jahren zusammentreffen. Erste Treffen haben bereits Mitte der Woche stattgefunden. Wenn erste konkrete Ergebnisse vorliegen, werde es auch öffentlich zugängliche Infoveranstaltungen für die Bevölkerung geben.
Das Trassenauswahlverfahren wird rund zwei Jahre bis voraussichtlich 2028 laufen. Im Rahmen der Genehmigung des Projekts wird auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt. Der Bau des Bosrucktunnels werde erst nach 2030 gestartet. Der alte Bosruckbahntunnel müsste übrigens in den 2040er-Jahren umfangreich und kostenintensiv saniert werden.
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