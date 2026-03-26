Startschuss für neues Mega-Tunnelprojekt gefallen

Die ÖBB beginnen mit Vorbereitungen für die Trassenauswahl und dem planungsbegleitenden Dialog zum Neubau des Bosruck-Bahntunnels zwischen der Steiermark und Oberösterreich. Damit soll die Pyhrnstrecke zwischen Linz und dem obersteirischen Bahnknotenpunkt Selzthal schneller befahrbar gemacht werden. Der alte, 4,76 Kilometer lange Bosrucktunnel ist nur eingleisig ausgelegt, hat eine zu steile Trassenführung und stammt noch aus den Zeiten der Habsburger Monarchie, er wurde 1906 eröffnet.