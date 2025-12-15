In vier Jahren folgt schon der nächste Mega-Tunnel

Die alte Ghega-Bahn bleibt weiter erhalten

Erst mit der Eröffnung des Semmeringbasistunnels wird die „neue Südbahn“ vollendet, die Fahrzeit zwischen Wien und Graz verkürzt sich auf eine Stunde und 50 Minuten, jene zwischen Wien und Klagenfurt auf zwei Stunden und 40 Minuten. Vor allem für den Güterverkehr wird die Bahn durch den flachen Tunnel deutlich attraktiver, derzeit ist ja die steile Semmering-Bergstrecke – meist mit zwei Loks – zu bezwingen. Der von Carl Ritter von Ghega bis 1854 erbaute und als Unesco-Weltkulturerbe ausgezeichnete Abschnitt soll übrigens auch nach 2029 in Betrieb bleiben.