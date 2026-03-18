Steiermark auf Schiene: Weitere Pläne für Bahnnetz

Modernisierungen und Umbauten

Mit der Inbetriebnahme des Jahrhundertprojekts wurde zwar ein Meilenstein erreicht, Grund für eine Pause beim Ausbau ist das aber nicht. Im Gegenteil: Die ÖBB investieren 2026 rund 552 Millionen Euro in die Grüne Mark. Diese fließen etwa in den zweigleisigen Ausbau der Strecke von Werndorf bisSpielfeld-Straß, die Modernisierung der Ostbahn und diverse Bahnhofsumbauten. „Wir investieren dort, wo Menschen und Unternehmen profitieren“, hält ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä fest.