Auf Temu fürs Pokerspielen 50 „Blüten“ bestellt

War´s wirklich „nur“ fürs private Pokern? Ein elffach vorbestrafter Linzer (35) stand am Donnerstag vor Gericht. Er hatte sich Mitte September vom chinesischen Onlineportal Temu insgesamt 50 Stück nachgemachter 20- und 50-Euro-Scheine bestellt und nachause liefern lassen.
Der Angeklagte (35) saß in hellen Jeans, grauem Hoodie und dunkler Kapuzenjacke im Gerichtssaal. Kurzgeschorenes Haar, auch im Gesicht großflächige Tattoos und vierzehn Vorstrafen: Am 17. September 2025 soll er sich nachgemachtes Geld, 50 “Blüten“ aus China nachhause liefern lassen. Angeblich, weil er für den Pokerabend mit Freunden keine Spielchips hatte. Die falschen Zwanziger und Fünfziger seien ihm beim Surfen auf dem Temu-Portal vorgeschlagen worden. Am nächsten Morgen nach dem feuchtfröhlichen Abend seien ein Mitspieler und der Papierkorb mit den
Mit einem Klick ins Kriminal
Der Gesetzgeber versteht bei solchen Manipulationen allerdings keinen Spaß. Auf das Delikt der Geldfälschung stehen ein bis zehn Jahre Haft. Der Schöffenprozess wurde auf 2. April vertagt, weil ein wichtiger Zeuge nicht aufgetaucht war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.