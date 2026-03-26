Auf Temu fürs Pokerspielen 50 „Blüten“ bestellt

Der Angeklagte (35) saß in hellen Jeans, grauem Hoodie und dunkler Kapuzenjacke im Gerichtssaal. Kurzgeschorenes Haar, auch im Gesicht großflächige Tattoos und vierzehn Vorstrafen: Am 17. September 2025 soll er sich nachgemachtes Geld, 50 “Blüten“ aus China nachhause liefern lassen. Angeblich, weil er für den Pokerabend mit Freunden keine Spielchips hatte. Die falschen Zwanziger und Fünfziger seien ihm beim Surfen auf dem Temu-Portal vorgeschlagen worden. Am nächsten Morgen nach dem feuchtfröhlichen Abend seien ein Mitspieler und der Papierkorb mit den