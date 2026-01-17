Zum Angeben: Tiroler bestellte falsche 50er im Web

Weil er sich jede Menge Blüten im Internet bestellt hatte, landete ein 21-jähriger Tiroler wegen mutmaßlicher Geldfälschung auf der Anklagebank. Sein angebliches Motiv: Er habe damit nur angeben wollen.
Es war eine „wirklich dumme Idee“, räumte der 21-Jährige am Freitag vor dem Innsbrucker Landesgericht ein. Der junge Mann bestellte sich im März letzten Jahres nämlich auf einer chinesischen Online-Plattform 300 falsche 50-Euro-Banknoten und ließ sie zu sich nach Tirol schicken. Das „Spielgeld“ kam aber nie an, es blieb beim Zoll hängen. Die Sache kam ins Rollen, landete schließlich bei der Staatsanwaltschaft und brachte den Tiroler wegen des mutmaßlichen Verbrechens der Geldfälschung auf die Anklagebank.
Ich wollte Fotos mit den falschen Geldscheinen machen und damit angeben.
Der Angeklagte vor Gericht
Er habe mit den falschen 50ern seine Freunde beeindrucken wollen, gab der Angeklagte zu Protokoll. So sei es seine Idee gewesen, Fotos mit den Blüten zu machen und ein wenig anzugeben. Was er hingegen laut seiner Aussage keinesfalls wollte: die Geldscheine irgendwo in Tirol in Umlauf bringen.
Subjektive Tatseite fehlt laut Anwalt
Dieser Argumentation folgte naturgemäß auch sein Verteidiger. „Mein Mandant gibt zwar zu, die Scheine im Internet bestellt zu haben, doch sie waren lediglich für Fotos gedacht.“ Somit sei der Straftatbestand zwar womöglich objektiv verwirklicht, „auf subjektiver Tatseite aber definitiv nicht“.
Freispruch im Zweifel
Nach kurzer Beratung sprach der Schöffensenat den 21-Jährigen im Zweifel frei. „Wir können nicht mit Sicherheit feststellen, was die Intention des Mannes war“, sagte Richter Reinhard Santeler.
