Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wirklich dumme Idee“

Zum Angeben: Tiroler bestellte falsche 50er im Web

Tirol
17.01.2026 07:00
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: lev dolgachov – stock.adobe.com)
Porträt von Markus Stegmayr
Porträt von Samuel Thurner
Von Markus Stegmayr und Samuel Thurner

Weil er sich jede Menge Blüten im Internet bestellt hatte, landete ein 21-jähriger Tiroler wegen mutmaßlicher Geldfälschung auf der Anklagebank. Sein angebliches Motiv: Er habe damit nur angeben wollen.

0 Kommentare

Es war eine „wirklich dumme Idee“, räumte der 21-Jährige am Freitag vor dem Innsbrucker Landesgericht ein. Der junge Mann bestellte sich im März letzten Jahres nämlich auf einer chinesischen Online-Plattform 300 falsche 50-Euro-Banknoten und ließ sie zu sich nach Tirol schicken. Das „Spielgeld“ kam aber nie an, es blieb beim Zoll hängen. Die Sache kam ins Rollen, landete schließlich bei der Staatsanwaltschaft und brachte den Tiroler wegen des mutmaßlichen Verbrechens der Geldfälschung auf die Anklagebank.

Zitat Icon

Ich wollte Fotos mit den falschen Geldscheinen machen und damit angeben.

Der Angeklagte vor Gericht

Er habe mit den falschen 50ern seine Freunde beeindrucken wollen, gab der Angeklagte zu Protokoll. So sei es seine Idee gewesen, Fotos mit den Blüten zu machen und ein wenig anzugeben. Was er hingegen laut seiner Aussage keinesfalls wollte: die Geldscheine irgendwo in Tirol in Umlauf bringen.

Subjektive Tatseite fehlt laut Anwalt
Dieser Argumentation folgte naturgemäß auch sein Verteidiger. „Mein Mandant gibt zwar zu, die Scheine im Internet bestellt zu haben, doch sie waren lediglich für Fotos gedacht.“ Somit sei der Straftatbestand zwar womöglich objektiv verwirklicht, „auf subjektiver Tatseite aber definitiv nicht“.

Lesen Sie auch:
Der Verstorbene tat angeblich seinen letzten Willen kund – doch dahinter steckte seine ...
Tirolerin vor Gericht
Abschiedsbrief gefälscht, um Alleinerbin zu sein
14.01.2026

Freispruch im Zweifel
Nach kurzer Beratung sprach der Schöffensenat den 21-Jährigen im Zweifel frei. „Wir können nicht mit Sicherheit feststellen, was die Intention des Mannes war“, sagte Richter Reinhard Santeler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
222.215 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
217.280 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
175.030 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf