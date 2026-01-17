Zum Angeben: Tiroler bestellte falsche 50er im Web

Es war eine „wirklich dumme Idee“, räumte der 21-Jährige am Freitag vor dem Innsbrucker Landesgericht ein. Der junge Mann bestellte sich im März letzten Jahres nämlich auf einer chinesischen Online-Plattform 300 falsche 50-Euro-Banknoten und ließ sie zu sich nach Tirol schicken. Das „Spielgeld“ kam aber nie an, es blieb beim Zoll hängen. Die Sache kam ins Rollen, landete schließlich bei der Staatsanwaltschaft und brachte den Tiroler wegen des mutmaßlichen Verbrechens der Geldfälschung auf die Anklagebank.