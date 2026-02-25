16-Jähriger wollte mit Falschgeld iPhone kaufen

Nicht das erste Mal vor Gericht

Weshalb er sich nun wegen des Besitzes und der Weitergabe nachgemachten Geldes sowie Diebstahls am Landesgericht Feldkirch verantworten muss. „Es war halt so verlockend“, begründet der 16-Jährige sein Handeln. Dabei ist es nicht das erste Mal, dass er Bekanntschaft mit dem Gericht macht. Zweimal kam er in der Vergangenheit mit einer Diversion davon – unter anderem wegen Körperverletzung. Beide Male wurde er zu Sozialstunden verdonnert. Durchgehalten hat er nicht. Statt der auferlegten 60 Sozialstunden leistete er lediglich 19,5 Stunden ab. „Ich war zu faul“, gibt er im Prozess unumwunden zu.