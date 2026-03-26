Klein-Lkw brannte auf Südautobahn vollständig aus

Donnerstagfrüh war die Südautobahn in Fahrtrichtung Wien bei Pinggau (Steiermark) gesperrt. Grund dafür war ein Klein-Lkw, der in Vollbrand stand. 34 Feuerwehrleute waren im Einsatz.
Donnerstagfrüh gegen 5.30 Uhr war ein 48-jähriger Slowake mit einem Klein-Lkw auf der A2 Südautobahn in Fahrtrichtung Wien bei Pinggau (Bezirk Harberg-Fürstenfeld) unterwegs, als er im Bereich des linken Hinterreifens seines Fahrzeugs Flammen bemerkte. Dem Mann gelang es noch rechtzeitig, den Lkw in einer Pannenbucht abzustellen und ihn zu verlassen. Kurze Zeit später stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.
A2 war gesperrt
34 Einsatzkräfte der Feuerwehren Pinggau und Schäffern kämpften gegen das Feuer. Sie konnten den Fahrzeugbrand rasch unter Kontrolle bringen, jedoch griffen die Flammen auf die Böschung über. Auch dieses Feuer konnte von den Einsatzkräften schnell niedergeschlagen werden. Zur Herausforderung wurden aber diverse Glutnester, die aufgrund glühender Metallteile im Lkw immer wieder aufflammten. Unter dem Einsatz von geringen Mengen Mehrbereichsschaum konnten auch diese gelöscht werden.
Die A2 war an der Unfallörtlichkeit von 5.30 bis 6 Uhr gesperrt. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde von der Asfinag abgesichert und wird im Laufe des Donnerstags von einer Abschleppfirma entfernt.
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