Klein-Lkw brannte auf Südautobahn vollständig aus

A2 war gesperrt

34 Einsatzkräfte der Feuerwehren Pinggau und Schäffern kämpften gegen das Feuer. Sie konnten den Fahrzeugbrand rasch unter Kontrolle bringen, jedoch griffen die Flammen auf die Böschung über. Auch dieses Feuer konnte von den Einsatzkräften schnell niedergeschlagen werden. Zur Herausforderung wurden aber diverse Glutnester, die aufgrund glühender Metallteile im Lkw immer wieder aufflammten. Unter dem Einsatz von geringen Mengen Mehrbereichsschaum konnten auch diese gelöscht werden.