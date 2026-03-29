„Die steirische ÖVP droht, zerrissen zu werden“

Die „Steirerkrone“ hat ihre Leser befragt, nun liegen die Ergebnisse vor: Während FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek immer näher an einen Jörg-Haider-Status rückt, kann sich ÖVP-Chefin Manuela Khom in der eigenen Partei nur schwer etablieren. Max Lercher (SPÖ) zementiert sich als kantiger Oppositionsführer ein, analysiert Meinungsforscher Christoph Haselmayer.
„Krone“: Herr Haselmayer, exakt 6380 Personen stimmten bei unserer großen Leserbefragung in Kooperation mit Ihrem IFDD-Institut ab. Wie ist diese Zahl einzuschätzen?
Christoph Haselmayer: Sie ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen gehört werden wollen, die „Krone“ gibt ihnen da eine Stimme. Die Befragung ist repräsentativ, die Schwankungsbreite sehr gering. Das hat es in dieser Form in der Steiermark noch nie gegeben.
Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse?
Sehr, sie bilden die Stimmung in der Steiermark aktuell und genau ab. Die Umfrage hat eine Schwankungsbreite von nur 1,2 Prozent. Die Leser wollen gehört werden und ihre Meinung an die Politik weitergeben.
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