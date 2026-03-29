„Die steirische ÖVP droht, zerrissen zu werden“

„Krone“: Herr Haselmayer, exakt 6380 Personen stimmten bei unserer großen Leserbefragung in Kooperation mit Ihrem IFDD-Institut ab. Wie ist diese Zahl einzuschätzen?

Christoph Haselmayer: Sie ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen gehört werden wollen, die „Krone“ gibt ihnen da eine Stimme. Die Befragung ist repräsentativ, die Schwankungsbreite sehr gering. Das hat es in dieser Form in der Steiermark noch nie gegeben.

Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse?

Sehr, sie bilden die Stimmung in der Steiermark aktuell und genau ab. Die Umfrage hat eine Schwankungsbreite von nur 1,2 Prozent. Die Leser wollen gehört werden und ihre Meinung an die Politik weitergeben.