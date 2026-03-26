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Wohnhaus in Flammen: Bewohner bei Sturm evakuiert

Tirol
26.03.2026 09:56
Gegen 19.30 Uhr brach der Brand aus. Ein Großeinsatz war die Folge (Symbolbild).
Gegen 19.30 Uhr brach der Brand aus. Ein Großeinsatz war die Folge (Symbolbild).(Bild: APA/Georg Hochmuth)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Feuerwehr-Großeinsatz in Matrei in Osttirol: Bei einem Mehrparteienhaus brach Mittwochabend ein Brand aus. Aufgrund des starken Sturms breiteten sich die Flammen rasend schnell aus. Umliegende Wohnhäuser mussten sicherheitshalber evakuiert werden. 36 Bewohner, darunter drei Kinder, waren betroffen. Über 160 Einsatzkräfte waren vor Ort.

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Das Feuer war laut Polizei gegen 19.30 Uhr ausgebrochen. Aufgrund des starken Windes breiteten sich die Flammen rasch aus und sie griffen auf die Fassade über. „Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung wurden zur Unterstützung alarmiert“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Evakuierte im Veranstaltungszentrum
Aus Sicherheitsgründen wurden schließlich insgesamt 36 Personen, darunter drei Kinder, auch aus angrenzenden Häusern evakuiert, vom Rettungsdienst betreut und vorübergehend im Tauerncenter untergebracht.

Zitat Icon

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Wenige Minuten nach Mitternacht konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. „Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.“, so die Polizei.

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Mehr als 160 Feuerwehrleute vor Ort
Auch die Höhe des entstandenen Schadens kann bisher nicht beziffert werden. Alles in allem standen mehr als 160 Feuerwehrleute im Einsatz – auch Rettung, Notarzt und Polizei waren vor Ort.

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