Mehrkosten sind je nach Schule oft kein Kleingeld

Freibäder sperren nicht auf, Finanzplanung muss gut überdacht sein

In Zahlen wird eine „Gebührenschere“ deutlich: Während in der Mittelschule die Kosten pro Monat mit 15 Euro noch moderat erhöht werden, schnellt bei der Sonderschule der Betrag um je 40 Euro nach oben. „2028 summiert sich das zu einer Verdoppelung! Wer derzeit die Betreuung nur zwei Tage in Anspruch nimmt, zahlt 70 Euro monatlich. 2028 werden es 150 sein“, rechnet Sommer vor: „Der aktuelle Tarif in der ASO Waidhofen an der Thaya beträgt 45 Euro!“