Austria feiert mit 5:0 im 17. Spiel den 16. Sieg

Die Truppe von Trainer Stefan Kenesei schlug am Mittwoch in der Nachtragspartie der 15. Runde in der Generali Arena Schlusslicht Spielgemeinschaft Südburgenland/TSV Hartberg mit 5:0 und setzte sich vorerst neun Punkte von Verfolger und Titelverteidiger St. Pölten ab, der eine Partie weniger ausgetragen hat.