„Musik und Kunst verlieren an Stellenwert“

„Krone“: Herr Ortwein, wie kam es eigentlich zu dieser Veranstaltung?

Dr. Jörg Maria Ortwein: Dieses jährliche Konzert von Studierenden aus allen Musikhochschulen Österreichs gibt es bereits länger, als es uns hier in Feldkirch als Hochschule gibt – also schon, als wir noch das Landeskonservatorium waren. Es ist ein Treffen von Spitzenleistungen auf Augenhöhe. Zudem pflegen wir den gemeinsamen Austausch, bereits am Nachmittag treffen sich die Rektoren aller Hochschulen. Mit dabei sind auch je ein Vertreter der Rektorenkonferenzen aus Deutschland und der Schweiz. Hier in Österreich sind die Rektoren generell sehr eng vernetzt, wir treffen uns alle sechs Wochen, entweder in Präsenz oder online. Letztes Jahr etwa fand „Alle Neun“ an der Kunstuni in Graz statt. Dazu kommt, dass die gastgebende Hochschule dann für das ganze Jahr den Sprecher der Rektorenkonferenz stellt, der auch die Konferenzen in der Schweiz und in Deutschland besucht.