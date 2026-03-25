Schlager muss Training auslassen, Alaba im Aufbau

Alaba im Aufbau

Schlager war gegen die Hoffenheimer 66 Minuten auf dem Platz. David Alaba absolvierte seinen bisher letzten Pflichtspieleinsatz für Real Madrid am 2. März gegen Getafe (0:1), seither plagten ihn Wadenprobleme. Der ÖFB-Kapitän machte am Mittwoch erstmals in Marbella Teile des Mannschaftstrainings mit, ein Einsatz gegen Ghana gilt aber als ausgeschlossen.