Schlager muss Training auslassen, Alaba im Aufbau

Ob Xaver Schlager im ersten Länderspiel des WM-Jahres am Freitag (18 Uhr) in Wien gegen Ghana für das österreichische Fußball-Nationalteam zum Einsatz kommt, ist offen. Der Mittelfeldmann fehlte am Mittwoch beim Training in Marbella, laut ÖFB-Angaben aus Gründen der Belastungssteuerung.
Der 28-Jährige, der RB Leipzig mit Saisonende verlässt, war nach Adduktorenproblemen vergangenen Freitag in der Liga gegen Hoffenheim (5:0) in die Startformation zurückgekehrt.
Alaba im Aufbau
Schlager war gegen die Hoffenheimer 66 Minuten auf dem Platz. David Alaba absolvierte seinen bisher letzten Pflichtspieleinsatz für Real Madrid am 2. März gegen Getafe (0:1), seither plagten ihn Wadenprobleme. Der ÖFB-Kapitän machte am Mittwoch erstmals in Marbella Teile des Mannschaftstrainings mit, ein Einsatz gegen Ghana gilt aber als ausgeschlossen.
Vier Tage später testen die Österreicher in Wien noch gegen Südkorea. Maximilian Wöber wird keine der beiden Partien bestreiten, der Verteidiger von Werder Bremen machte nach seinem Muskelfaserriss aber zumindest das Aufwärmprogramm der ÖFB-Auswahl mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.