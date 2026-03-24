Chukwuemeka verrät: „Dafür bin Alaba dankbar!“

Mit dem ÖFB-Kapitän teilt Chukwuemeka nicht nur seine nigerianischen Wurzeln, sondern auch seinen starken Glauben. „Jesus hat mein Leben verändert, er hat mir einen Sinn gegeben – und auch Liebe“, erklärte der Neuling. Ansonsten beschrieb sich der 1,88-Meter-Mann als Familienmensch, der gerne mit seinen Freunden zusammen ist. Seine Zeit vertreibt er sich mit Videospielen wie FIFA und Fortnite. Das im ÖFB-Team weit verbreitete Golfspiel ist noch nicht seines. „Aber ich kann es versuchen.“