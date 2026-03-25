In der Venusfalle
OnlyFans-Model soll reiche Männer ausgeraubt haben
Unter dem Künstlernamen „Mia Ventura“ posierte sie leicht bis unbekleidet auf OnlyFans, im „Penthouse“ – und in Dating-Apps. Und genau dort soll Adva Lavie (27) reiche Männer in die Falle gelockt und ausgeraubt haben.
Adva Lavie war in der Modelszene bekannt, posierte für Magazine und war zu Gast auf den roten Teppichen Hollywoods. Aber sie hatte andere Ziele: Die 27-Jährige soll gezielt wohlhabende ältere Männer über Dating-Apps um den Finger gewickelt haben, nur um sie anschließend auszurauben.
Mit der Beute Luxusleben finanziert
Die Staatsanwaltschaft im Los Angeles County wirft ihr vor, sich als perfekte Partnerin ausgegeben zu haben, um Zugang zu Luxusvillen in Beverly Hills zu erhalten. Als „Shana“ habe sie den Opfern dann Bargeld, Gold und teure Designerstücke gestohlen.
Mit der Beute finanzierte das Model laut Anklage ein Luxusleben mit schwarzem Porsche-SUV und weißem Mercedes. Dabei präsentierte sie sich öffentlich als erfolgreiche OnlyFans-Pionierin und ehemalige Stewardess.
Elf Jahre Gefängnis drohen
Am 6. April beginnt der Prozess wegen schweren Diebstahls, Einbruchs und Urkundenfälschung in sechs Punkten. Lavie bestreitet alle Vorwürfe. Bis dahin bleibt sie mit elektronischer Fußfessel auf freiem Fuß. Im schlimmsten Fall drohen ihr bis zu elf Jahre Gefängnis.
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