Fotografin ermöglicht Alten kostenlose Shootings

„Wenn Familien zu mir ins Studio kommen, um ein Bild für den runden Geburtstag der Oma zu machen, fehlt oft leider ausgerechnet die Jubilarin. Irgendwann kommt aber der Moment, in dem Angehörige nach einem Bild suchen, das einen geliebten Menschen so zeigt, wie man ihn in Erinnerung behalten möchte. Ein Porträt aus jenen Tagen, in denen das Leben schon viele Geschichten erzählt hat, bevor Krankheiten und große Mühen Spuren hinterlassen“, so Hollunder.