„Problem bis zum nächsten Winter behoben“

Der „Krone“ liegen zahlreiche interne Schreiben vor, die massive Mängel belegen. Der Betriebsrat hat im Jänner sogar arbeitsrechtliche Schritte angedroht – ein einmaliger Vorgang im Roten Kreuz. Wie erklären Sie sich die deutliche Diskrepanz zwischen diesen Berichten und Ihrer Statistik?

Schrittwieser: Wir haben die Uniformen nicht gemacht. Wir haben aber sofort bei der Geschäftsführung der beauftragten Firma Einkauf&Service – kurz E&S – reklamiert, dass für jene Kleidungsstücke, wo es die meisten Mängel gibt, eine Lösung her muss. Und diese Zusage haben wir.