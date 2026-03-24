Große Waldbrandübung: „Lion“ nahm Anflug auf Graz

„Das neue Fluggerät ist natürlich leistungsstärker als der Vorgänger. Es gibt mehr Downwash (starker Abwind, Anm.) und auch die neue Seilwinde muss beübt werden“, sagt Harald Schaden, Landessonderbeauftragter für Flugdienst und Waldbrandbekämpfung. Der „Lion“ ist aber nicht nur für Personensuche und Menschenrettung geeignet, sondern kann auch Löschwasser transportieren – was im Zuge der Waldbrandübung auch in der Praxis erprobt wurde.