Jeremy Meeks: „Fremde Frauen stahlen Sohn Besuche“

300 Briefe pro Tag, blockierte Besuchszeiten

Statt nur Fanpost zu schicken, tauchten fremde Frauen persönlich im Gefängnis auf – und blockierten seine begrenzten Besuchszeiten! „Ich bekam bis zu 300 Briefe am Tag, Nacktbilder, Geld – es war einfach zu viel“, erzählt Meeks jetzt im Podcast. Doch das Schlimmste, was ihn bis heute quält und traurig macht: Wegen der verliebten Besucherinnen konnte sein damals fünfjähriger Sohn ihn nicht besuchen, weil alle Besuchszeiten ausreserviert waren.