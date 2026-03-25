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In der Stadt Salzburg

Ladendieb entpuppte sich als gesuchter Betrüger

Salzburg
25.03.2026 11:45
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Am Dienstagnachmittag wurde ein 61-jähriger Rumäne bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Salzburger Elisabteh-Vorstadt erwischt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann bereits von der Polizei gesucht wird.

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Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Rumänen eine Festnahmeanordnung bestand. Er wurde wegen Betrugs- und Fälschungsdelikte gesucht.

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Der Festgenommene wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft in die JA Salzburg überstellt.

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