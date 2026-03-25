Alko-Radler wollte vor der Polizei flüchten

Bei einer Kontrolle durch eine Zivilstreife der Polizei wollte ein 24-jähriger Salzburger am Dienstagabend mit seinem Rad flüchten. Vergeblich, denn schon nach kurzer Zeit konnte der Mann gestellt werden. Er hatte 0,88 Promille beim Alkotest und wird angezeigt. Damit war er nicht alleine.
In Saalbach wurde am Dienstagnachmittag einem 53-jährigen Pinzgauer der Führerschein abgenommen. Er hatte 1,9 Promille intus.
Den Führerschein los ist auch ein 79-jähriger Linzer. Er war auf der A10 im Lungau mit 159 km/h unterwegs. Erlaubt waren nur 100 km/h.
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