Gewaltige Preisunterschiede beim Reifenwechsel

Wie jedes Jahr nahm die Arbeiterkammer Oberösterreich auch heuer wieder die Preise für Reifenwechsel genau unter die Lupe. Auch heuer gibt es wieder große Unterschiede: Das Gesamtpaket aus Umstecken, Wuchten, Waschen und Lagern kostet je nach Betrieb zwischen 84 und 171,40 Euro – ein Unterschied von 176 Prozent.
Ein letztes Mal bäumt sich der Winter auf, dann ist endgültig Sommerreifensaison. Spätestens ab dem 15. April, dem Ende der situativen Winterreifenpflicht stecken oberösterreichische Autofahrer wieder um. Wer das nicht selber machen kann und will, wendet sich an die Profis. Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat heuer die Tarife von 58 heimischen Betrieben erhoben, und dabei wieder große Preisunterschiede aufgedeckt. Generell sind im Vergleich zum Vorjahr die Preise leicht gestiegen.
Unterschiedliche Angebote
Erschwert wurde der Vergleich dadurch, dass manche Werkstätten etwa nur Pakete, oder manche Einzelleistungen nicht anbieten, oder verschiedene Preise für Alu- und Stahlfelgen verlangen. Klar ist aber: Der günstigste Preis für das Umstecken von vier Alufelgen inklusive Wuchten wird von der günstigsten erhobenen Firma, Reifen Hieke, um 45 Euro angeboten. Für dieses Service legt man beim teuersten Anbieter 124 Euro und somit um 176 Prozent mehr ab. Das günstigste Gesamtpaket (Umstecken, Wuchten, Waschen und Einlagerung) gibt es bei Reifen Vitzthum um 84 Euro. Beim teuersten Anbieter muss man dafür 171,40 Euro hinblättern.
25 bis 70 Euro
Wer wirklich nur umstecken lassen will, kommt bei KFZ Eichbauer in Eferding und Reifen Hieke in Helfenberg am günstigsten davon – dort werden jeweils nur 25 Euro fällig. Wie das geht? „Mit dem richtigen Werkzeug geht das ganz schnell. Üblicherweise brauchen wir nur rund zehn Minuten, daher können wir den Service so günstig anbieten“, wie KFZ Eichbauer mitteilte. Beim teuersten Anbieter muss man dafür fast das Dreifache, nämlich 70 Euro locker machen.
Gestiegene Kosten
Markus Höllinger von M-Worx in Kirchberg ob der Donau war in den vergangenen Listen mit großem Abstand der günstigste, verlangte fürs Umstecken nur 20 Euro. Das geht sich aber aufgrund der Umstände heuer nicht mehr so leicht aus: „Wir sind schon ein bisschen teurer geworden, hauptsächlich wegen gestiegener Miet- und Stromkosten“, erklärt der Mechaniker. Trotzdem liegt die Werkstatt mit 30 Euro fürs Umstecken immer noch im ganz unteren Kostenbereich. Die ganze Liste mit den 58 Betrieben findet man auf der Homepage der Arbeiterkammer Oberösterreich.
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