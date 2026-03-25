Gewaltige Preisunterschiede beim Reifenwechsel

Gestiegene Kosten

Markus Höllinger von M-Worx in Kirchberg ob der Donau war in den vergangenen Listen mit großem Abstand der günstigste, verlangte fürs Umstecken nur 20 Euro. Das geht sich aber aufgrund der Umstände heuer nicht mehr so leicht aus: „Wir sind schon ein bisschen teurer geworden, hauptsächlich wegen gestiegener Miet- und Stromkosten“, erklärt der Mechaniker. Trotzdem liegt die Werkstatt mit 30 Euro fürs Umstecken immer noch im ganz unteren Kostenbereich. Die ganze Liste mit den 58 Betrieben findet man auf der Homepage der Arbeiterkammer Oberösterreich.