Stadt-Empörung nach Protest am Goldenen Dachl

Mit Verzögerung nun Verurteilung durch Stadt

Mit etwas Verzögerung reagierte am Samstag die Stadt darauf: „Das Goldene Dachl ist unser Wahrzeichen. Wir gehen von einer Sachbeschädigung, unerlaubtem Zutritt und verbotenem Anbringen von Fahnen aus und nehmen an, dass es sich dabei um eine mutwillige Zerstörung von städtischem Eigentum gehandelt hat“, hieß es von Bürgermeister Johannes Anzengruber. Das unerlaubte Eindringen in das Gebäude sowie das nicht erlaubte Anbringen der Fahnen und die Sachbeschädigung werde als „Angriff auf das Wahrzeichen unserer Stadt“ gesehen.