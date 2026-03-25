Feuer am Hausdach wegen Photovoltaikanlage

Plötzlich Feuer am Dach! Für eine Familie aus Mieming in Tirol (Bezirk Imst) wurde dies am Dienstag zur brenzligen Realität. Im Bereich der Photovoltaikanlage war es zum Brand gekommen. Die Feuerwehr verhinderte dann das Schlimmste.
Gegen 16 Uhr kam es im Bereich des Dachstuhls des Wohnhauses zum Brand. Durch das rasche Eingreifen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Mieming konnte die Ausbreitung der Flammen am Dachstuhl und in die darunter liegenden Wohnräume verhindert werden.
Überspannungsableiter als Ursache
Nach ersten Ermittlungen brach der Brand bei der am Dach montierten Photovoltaikanlage, im Bereich der Überspannungsableiter, aus. Beim Brand wurden keine Personen verletzt, am Haus entstand ein Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe.
Im Einsatz standen die Feuerwehren Mieming und Telfs, das Rote Kreuz, Mitarbeiter der Tigas, drei Polizeistreifen und ein Drohnenpilot.
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