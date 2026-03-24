Dänische Sozialdemokraten historisch schwach

Die ersten Prognosen nach der Parlamentswahl in Dänemark zeichnen ein spannendes Bild: Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bleiben zwar die stärkste Kraft, steuern jedoch auf ein historisch schlechtes Ergebnis zu. Wie die künftige Regierungsbildung aussehen wird, ist deshalb noch völlig offen.