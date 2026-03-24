Dänische Sozialdemokraten historisch schwach

Die ersten Prognosen nach der Parlamentswahl in Dänemark zeichnen ein spannendes Bild: Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bleiben zwar die stärkste Kraft, steuern jedoch auf ein historisch schlechtes Ergebnis zu. Wie die künftige Regierungsbildung aussehen wird, ist deshalb noch völlig offen.
Nach Nachwahlbefragungen der dänischen Fernsehsender DR und TV2 ist kein klares Mehrheitsbündnis absehbar. Die bisherige Koalition aus Sozialdemokraten, rechtsliberaler Venstre und der Moderaterne-Partei von Außenminister Lars Løkke Rasmussen liegt demnach deutlich unter der Mehrheit im Parlament.
Links-grünes Bündnis braucht Unterstützung
Auch ein traditionelles links-grünes Bündnis würde den Angaben zufolge auf die Unterstützung einer weiteren Partei angewiesen sein – am wahrscheinlichsten ist dabei die zentristische Moderaterne. Damit könnte die politische Mitte den Ausschlag für die nächste Regierung geben.
Rund 4,3 Millionen Däninnen und Dänen hatten die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Ein vorläufiges Endergebnis wird voraussichtlich im Laufe der Wahlnacht feststehen. Ob Frederiksen eine dritte Amtszeit antreten kann, bleibt damit vorerst offen.
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