Verhafteter Einbrecher hatte 3,4 Promille intus

Dank eines gekippten Fensters wurden Anrainer in Thalheim bei Wels auf einen tschechischen Einbrecher (37) aufmerksam, als dieser ein Fenster einschlug. Der Mann, der eigentlich gar nicht in Österreich sein dürfte, wurde festgenommen. Ein Alkotest ergab stolze 3,4 Promille.
Zur Festnahme eines betrunkenen mutmaßlichen Einbrechers kam es am Freitag gegen 4 Uhr im Gemeindegebiet von Thalheim bei Wels. Ein benachbartes Ehepaar konnte durch ihr gekipptes Schlafzimmerfenster Lärm feststellen. Als sie nach draußen blickten, sahen sie eine Person, die gerade versuchte, in die gegenüberliegende Firma einzubrechen. Daraufhin verständigten sie umgehend den Polizei-Notruf. Kurze Zeit später nahmen die Polizisten den Tatverdächtigen, einen 37-jährigen Tschechen, fest.
Unter einem Anhänger versteckt
Dieser hatte sich auf einer nahegelegenen Wiese unter einem Anhänger versteckt. Er wird beschuldigt, ein Fenster der Firma mit einem Ziegelstein eingeschlagen zu haben, anschließend jedoch geflüchtet zu sein.
Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann auch des Einbruchsdiebstahls in einem nahegelegenen Institut verdächtig ist. Dort soll er einen Rucksack und eine Hose gestohlen haben. Im Anschluss daran habe der Tscheche aus einer Wohnhaus-Einfahrt ein Fahrrad genommen und sich zu der Firma begeben.
Fahrrad an den Besitzer übergeben
Beim Alkotest erreichte er 3,4 Promille, weshalb der Mann, neben dem Verdacht des Einbruchsdiebstahls, auch wegen des Lenkens eines Fahrzeuges unter Alkoholeinfluss bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt wird. Gegen den Mann besteht zudem ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Das Fahrrad wurde wieder an den rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.
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