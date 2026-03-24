Verhafteter Einbrecher hatte 3,4 Promille intus

Unter einem Anhänger versteckt

Dieser hatte sich auf einer nahegelegenen Wiese unter einem Anhänger versteckt. Er wird beschuldigt, ein Fenster der Firma mit einem Ziegelstein eingeschlagen zu haben, anschließend jedoch geflüchtet zu sein.

Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann auch des Einbruchsdiebstahls in einem nahegelegenen Institut verdächtig ist. Dort soll er einen Rucksack und eine Hose gestohlen haben. Im Anschluss daran habe der Tscheche aus einer Wohnhaus-Einfahrt ein Fahrrad genommen und sich zu der Firma begeben.