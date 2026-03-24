Blitzstart ebnete Bischofshofen Weg zum Sieg

Kuchl will nichts vom Kampf um Platz zwei wissen

Mittwochabend geht es für Kuchl nach einem spielfreien Wochenende gegen Hohenems weiter. Das Lazarett bei der Holzgemeinde hat sich verkleinert. „Wir spielen daheim, wollen natürlich gewinnen“, betont Trainer Thomas Hofer, der auch um die Stärke der Vorarlberger weiß. Der Blick auf die Tabelle interessiert den Routinier nicht. „Es gibt andere Teams, die haben ganz andere Möglichkeiten als Kuchl“, will er nichts vom Ziel, hinter Wacker Innsbruck Zweiter zu werden, wissen. Seekirchen, ebenfalls im Kampf um die Top drei, fordert Lauterach. St. Johann ist nach der Derbypleite gegen Bischofshofen (0:4) gegen Imst auf Wiedergutmachung aus. Wals-Grünau hat unter der Woche spielfrei, steigt Samstag wieder ein.