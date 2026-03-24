Blitzstart ebnete Bischofshofen Weg zum Sieg

Bischofshofen holte in Altach den zweiten Sieg in Folge. Die Pongauer erwischten wie im Derby gegen St. Johann einen guten Start. Indes bleibt es beim FC Pinzgau schwierig.
Bischofshofen scheint nach der Niederlage in Kufstein unter dem neuen Trainer Sean Caldwell in der Westliga immer besser in Fahrt zu kommen. Wie am Samstag im Pongau-Derby gegen St. Johann schaffte es der BSK auch gegen Altach, das Spiel in Hälfte eins zu entscheiden. Konstantinos Chatzipirpiridis erzielte bereits nach drei Minuten ein Weitschusstor, Karim Hassanin und Mirnes Kahrimanovic (traf auch gegen St. Johann) sorgten für einen am Ende ungefährdeten 3:1-Erfolg. „Ein fast perfekter Tag – bis auf das Gegentor“, meinte Trainer Sean Caldwell, der mit Blick auf das Samstagsduell mit Seekirchen in Hälfte zwei bereits einige Leistungsträger schonte: „Das wird ein schwieriges Spiel.“
Das war es gestern auch für den FC Pinzgau gegen Kitzbühel. Obwohl die beiden Klubs vor der Partie Tabellennachbarn waren, schlitterten die Saalfeldener in ein 0:4-Debakel, das erste in dieser Höhe in der aktuellen Saison. Die Stimmung im Pinzgau ist angespannt. die Abstiegsplätze rücken näher.
Kuchl will nichts vom Kampf um Platz zwei wissen
Mittwochabend geht es für Kuchl nach einem spielfreien Wochenende gegen Hohenems weiter. Das Lazarett bei der Holzgemeinde hat sich verkleinert. „Wir spielen daheim, wollen natürlich gewinnen“, betont Trainer Thomas Hofer, der auch um die Stärke der Vorarlberger weiß. Der Blick auf die Tabelle interessiert den Routinier nicht. „Es gibt andere Teams, die haben ganz andere Möglichkeiten als Kuchl“, will er nichts vom Ziel, hinter Wacker Innsbruck Zweiter zu werden, wissen. Seekirchen, ebenfalls im Kampf um die Top drei, fordert Lauterach. St. Johann ist nach der Derbypleite gegen Bischofshofen (0:4) gegen Imst auf Wiedergutmachung aus. Wals-Grünau hat unter der Woche spielfrei, steigt Samstag wieder ein.
Regionalliga West: Altach Juniors – Bischofshofen 1:3 (0:3). Tore: De Man (76.); Chatzipirpiridis (3.), Hassanin (18.), Mirnes Kahrimanovic (35.). – FC Pinzgau Saalfelden – Kitzbühel 0:4 (0:2). Tore: Baur (22.), Stradins (26., 63., 66.). – Mittwoch: Kuchl – Hohenems, Reichenau – FC Lustenau (beide 18.30), Dornbirn – Wacker Innsbruck, Seekirchen – Lauterach, Kufstein – Schwaz, St. Johann – Imst (alle 19).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.